فلسطين تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمخالطين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: إن "الإصابات الجديدة كانت نتيجة المخالطة لمصابين، وهم 5 من ضواحي القدس، و4 من محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم"، موضحًا أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة.
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمخالطين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: إن "الإصابات الجديدة كانت نتيجة المخالطة لمصابين، وهم 5 من ضواحي القدس، و4 من محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم"، موضحًا أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة.
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمخالطين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: إن "الإصابات الجديدة كانت نتيجة المخالطة لمصابين، وهم 5 من ضواحي القدس، و4 من محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم"، موضحًا أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة.