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فلسطين تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"

"ملحم": الإصابات نتيجة المخالطة وحالتهم مستقرّة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمخالطين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: إن "الإصابات الجديدة كانت نتيجة المخالطة لمصابين، وهم 5 من ضواحي القدس، و4 من محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم"، موضحًا أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فلسطين تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمخالطين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: إن "الإصابات الجديدة كانت نتيجة المخالطة لمصابين، وهم 5 من ضواحي القدس، و4 من محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم"، موضحًا أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
06:29 PM

فلسطين تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"

"ملحم": الإصابات نتيجة المخالطة وحالتهم مستقرّة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمخالطين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: إن "الإصابات الجديدة كانت نتيجة المخالطة لمصابين، وهم 5 من ضواحي القدس، و4 من محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم"، موضحًا أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة.

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