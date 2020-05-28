الكويت.. 10 وفيات و845 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة 8698 متعافٍ

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 845 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم. ومن بين الحالات التي رُصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 212 حالة لمواطنين كويتيين، و208 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، و161 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، و91 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية.

وأضاف: يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 24112 حالة.

وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 8698 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 752 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد قال: بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 197، وقد جرى تسجيل 10 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2. يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، وما زالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 15229 حالة. وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 81 حالة، 13 كويتياً، و68 حالة لمقيمين من جنسيات مختلفة، وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوماً في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي، ابتداءً من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي. وقد بلغ عدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية 3396، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 282341.