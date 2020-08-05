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السفير "بخاري" يؤكد سلامة موظفي السفارة والملحقيات والمكاتب من حادث بيروت

تواصل مع المستشفيات للتأكد من عدم وجود سعوديين بين مصابي الانفجار

أعلن وليد بن عبدالله بخاري، سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان، سلامة جميع موظفي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، وأنهم لم يتعرضوا لأي أذى -ولله الحمد-، وذلك في أعقاب التفجير الذي حدث في العاصمة اللبنانية بيروت أمس.

وتفصيلاً، أوضح السفير بخاري أن السفارة السعودية في لبنان اطمأنت على سلامة جميع الرعايا السعوديين، وجارٍ التواصل مع جميع مستشفيات بيروت للتأكد من عدم وجود سعوديين بين مصابي الانفجار.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية قد أصدرت بيانًا عقب الحادث، قالت فيه: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية أن تهيب بجميع المواطنين السعوديين الموجودين في لبنان لضرورة أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في مقار سكنهم من جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، حرصًا على أمنهم وسلامتهم".

ودعت السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قِبل السلطات اللبنانية، والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة. وسألت الله العلي القدير أن يرحم الضحايا، ويصبر ذويهم، ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ لبنان وأهله من كل مكروه.

انفجار بيروت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير "بخاري" يؤكد سلامة موظفي السفارة والملحقيات والمكاتب من حادث بيروت
سبق

أعلن وليد بن عبدالله بخاري، سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان، سلامة جميع موظفي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، وأنهم لم يتعرضوا لأي أذى -ولله الحمد-، وذلك في أعقاب التفجير الذي حدث في العاصمة اللبنانية بيروت أمس.

وتفصيلاً، أوضح السفير بخاري أن السفارة السعودية في لبنان اطمأنت على سلامة جميع الرعايا السعوديين، وجارٍ التواصل مع جميع مستشفيات بيروت للتأكد من عدم وجود سعوديين بين مصابي الانفجار.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية قد أصدرت بيانًا عقب الحادث، قالت فيه: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية أن تهيب بجميع المواطنين السعوديين الموجودين في لبنان لضرورة أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في مقار سكنهم من جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، حرصًا على أمنهم وسلامتهم".

ودعت السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قِبل السلطات اللبنانية، والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة. وسألت الله العلي القدير أن يرحم الضحايا، ويصبر ذويهم، ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ لبنان وأهله من كل مكروه.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
12:37 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:03 AM

السفير "بخاري" يؤكد سلامة موظفي السفارة والملحقيات والمكاتب من حادث بيروت

تواصل مع المستشفيات للتأكد من عدم وجود سعوديين بين مصابي الانفجار

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
3
5,189

أعلن وليد بن عبدالله بخاري، سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان، سلامة جميع موظفي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، وأنهم لم يتعرضوا لأي أذى -ولله الحمد-، وذلك في أعقاب التفجير الذي حدث في العاصمة اللبنانية بيروت أمس.

وتفصيلاً، أوضح السفير بخاري أن السفارة السعودية في لبنان اطمأنت على سلامة جميع الرعايا السعوديين، وجارٍ التواصل مع جميع مستشفيات بيروت للتأكد من عدم وجود سعوديين بين مصابي الانفجار.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية قد أصدرت بيانًا عقب الحادث، قالت فيه: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية أن تهيب بجميع المواطنين السعوديين الموجودين في لبنان لضرورة أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في مقار سكنهم من جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، حرصًا على أمنهم وسلامتهم".

ودعت السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قِبل السلطات اللبنانية، والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة. وسألت الله العلي القدير أن يرحم الضحايا، ويصبر ذويهم، ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ لبنان وأهله من كل مكروه.

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