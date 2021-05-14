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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر لـ8 مساءً

أمطار ورياح وتدنٍّ في الرؤية وتساقط البرد

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الثامنة مساء.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر لـ8 مساءً
سبق

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الثامنة مساء.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:29 PM

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر لـ8 مساءً

أمطار ورياح وتدنٍّ في الرؤية وتساقط البرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الثامنة مساء.

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