هل من الممكن التبرع من خارج المملكة؟.. "إحسان" توضح

التبرعات تخطت حاجز 320 مليون ريال

منذ أن بدأت الحملة الوطنية للعمل الخيري على منصة "إحسان"، والتبرعات السخية وأعمال الخير من المواطنين والشركات والبنوك السعودية تتوالى، كما تتوالى استفسارات المغردين عبر حساب المنصة لطلب التوضيح عن بعض النقاط.



ومن بين النقاط أو الاستفسارات التي طرحها المغردون على حساب المنصة، استفسار أحدهم حول إمكانية التبرع من خارج المملكة، حيث جاء رد "إحسان" بأن المنصة "تستقبل التبرعات حاليًا من البطاقات الصادرة من البنوك والجهات السعودية فقط".



كما أكدت المنصة عبر حسابها على "تويتر"، في سياق ردها على تساؤل أحد المستفسرين عن كيفية تسجيل حالة، أن "إحسان" تعمل على إيصال التبرعات عبر الجهات والجمعيات الرسمية، ولا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر.



يُذكر أن تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري بمنصة "إحسان" تخطت 320 مليون ريال، فيما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 553 ألف مستفيد حتى الوقت الحالي.