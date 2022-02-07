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مقيم برماوي مفقود منذ السبت الماضي بجدة وأسرته تكثف البحث عنه

ناشدت عبر "سبق" بالتعاون في البحث والتواصل معهم حال العثور عليه

تبحث أسرة المقيم طيب محمد عمر محمد علي عبدالغني برماوي الجنسية عن ابنهم الذي اختفى منذ السبت الماضي، حيث استقل سيارة من مواقف كيلو ١٠ بجدة متوجهاً إلى وادي حلي بالقنفذة، حيث مقر عمله هناك بعد ظهر يوم السبت الماضي، ثم انقطعت أخباره وهاتفه الجوال مغلق، ولم يعرفوا عنه أي شيء حتى اللحظة.

وطالب ذووه من قراء "سبق" بالبحث عنه والتواصل مع شهير محمد عمر جوال 0537720898 أو عبدالرحمن محمد إلياس 0557184460 في حال العثور عليه.

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مقيم برماوي مفقود منذ السبت الماضي بجدة وأسرته تكثف البحث عنه
سبق

تبحث أسرة المقيم طيب محمد عمر محمد علي عبدالغني برماوي الجنسية عن ابنهم الذي اختفى منذ السبت الماضي، حيث استقل سيارة من مواقف كيلو ١٠ بجدة متوجهاً إلى وادي حلي بالقنفذة، حيث مقر عمله هناك بعد ظهر يوم السبت الماضي، ثم انقطعت أخباره وهاتفه الجوال مغلق، ولم يعرفوا عنه أي شيء حتى اللحظة.

وطالب ذووه من قراء "سبق" بالبحث عنه والتواصل مع شهير محمد عمر جوال 0537720898 أو عبدالرحمن محمد إلياس 0557184460 في حال العثور عليه.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
05:59 PM

مقيم برماوي مفقود منذ السبت الماضي بجدة وأسرته تكثف البحث عنه

ناشدت عبر "سبق" بالتعاون في البحث والتواصل معهم حال العثور عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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14,135

تبحث أسرة المقيم طيب محمد عمر محمد علي عبدالغني برماوي الجنسية عن ابنهم الذي اختفى منذ السبت الماضي، حيث استقل سيارة من مواقف كيلو ١٠ بجدة متوجهاً إلى وادي حلي بالقنفذة، حيث مقر عمله هناك بعد ظهر يوم السبت الماضي، ثم انقطعت أخباره وهاتفه الجوال مغلق، ولم يعرفوا عنه أي شيء حتى اللحظة.

وطالب ذووه من قراء "سبق" بالبحث عنه والتواصل مع شهير محمد عمر جوال 0537720898 أو عبدالرحمن محمد إلياس 0557184460 في حال العثور عليه.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,477
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,285
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,994
38 مليار ..

38 مليار ..

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15,040

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