أمير مكة يدشن نظام "المسعف الإليكتروني".. يربط أكثر من 50 منشأة طبية

"العويسي": يهدف إلى تقليل زمن سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، بمقر الإمارة بجدة نظام "المسعف الإلكتروني" لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال محمد العويسى، ومدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور خالد الحبشي.

وقال الدكتور "العويسي": إن النظام يهدف إلى تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات والربط مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة، حيث يعد البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة.

ويُسهم المسعف الذكي في تطوير الخدمة الإسعافية وفقاً لأعلى المعايير المعمول بها دولياً؛ وذلك لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة وتمكين نظام العمليات من الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاؤها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ، والربط مع المنشآت الطبية للإعداد والتجهيز لاستقبال الحالات الطارئة.

يُذكر أن عدد المنشآت الطبية التي تم ربطها بنظام المسعف الإلكتروني في منطقة مكة المكرمة أكثر من 50 منشأة طبية، فيما يبلغ عدد المراكز الإسعافية في منطقة مكة المكرمة أكثر من 95 مركزاً إسعافياً مجهزاً بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.