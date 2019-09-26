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"الدويش" يحاضر طلاب المعهد العلمي بالدمام عن دور المسجد

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش، بمكتبه في مقر الفرع بمدينة الدمام، اليوم الخميس السابع والعشرين من شهر المحرم 1441هـ، عددًا من طلاب المعهد العلمي بالدمام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ..

واستهل "الدويش" اللقاء بالحديث عن نعم الله العظيمة على هذه البلاد الغالية، وأهمها نعمة الأمن والإيمان والتي تنعم بها هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ ومن بعده أبناؤه، حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهم الله.

وأكد "الدويش" خلال اللقاء أهمية المسجد، ودوره في تنظيم الوقت من خلال ارتباط الطلاب بالصلوات في المسجد، منوهًا بما توليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من عناية واهتمام بالمساجد والأئمة والخطباء، وتحقيق رسالة الدعوة، حاثًا أبناءه الطلاب على السعي لتحصيل العلم، وتحصين العقول من الأفكار الهدامة، والوقوف جنبًا إلى جنب لتحقيق طموحات ورؤية المملكة 2030.

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"الدويش" يحاضر طلاب المعهد العلمي بالدمام عن دور المسجد
سبق

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش، بمكتبه في مقر الفرع بمدينة الدمام، اليوم الخميس السابع والعشرين من شهر المحرم 1441هـ، عددًا من طلاب المعهد العلمي بالدمام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ..

واستهل "الدويش" اللقاء بالحديث عن نعم الله العظيمة على هذه البلاد الغالية، وأهمها نعمة الأمن والإيمان والتي تنعم بها هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ ومن بعده أبناؤه، حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهم الله.

وأكد "الدويش" خلال اللقاء أهمية المسجد، ودوره في تنظيم الوقت من خلال ارتباط الطلاب بالصلوات في المسجد، منوهًا بما توليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من عناية واهتمام بالمساجد والأئمة والخطباء، وتحقيق رسالة الدعوة، حاثًا أبناءه الطلاب على السعي لتحصيل العلم، وتحصين العقول من الأفكار الهدامة، والوقوف جنبًا إلى جنب لتحقيق طموحات ورؤية المملكة 2030.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:49 PM

"الدويش" يحاضر طلاب المعهد العلمي بالدمام عن دور المسجد

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش، بمكتبه في مقر الفرع بمدينة الدمام، اليوم الخميس السابع والعشرين من شهر المحرم 1441هـ، عددًا من طلاب المعهد العلمي بالدمام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ..

واستهل "الدويش" اللقاء بالحديث عن نعم الله العظيمة على هذه البلاد الغالية، وأهمها نعمة الأمن والإيمان والتي تنعم بها هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ ومن بعده أبناؤه، حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهم الله.

وأكد "الدويش" خلال اللقاء أهمية المسجد، ودوره في تنظيم الوقت من خلال ارتباط الطلاب بالصلوات في المسجد، منوهًا بما توليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من عناية واهتمام بالمساجد والأئمة والخطباء، وتحقيق رسالة الدعوة، حاثًا أبناءه الطلاب على السعي لتحصيل العلم، وتحصين العقول من الأفكار الهدامة، والوقوف جنبًا إلى جنب لتحقيق طموحات ورؤية المملكة 2030.

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