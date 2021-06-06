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الأخضر يواصل تحضيراته للمواجهة السابعة .. و"الشنقيطي" يغادر المعسكر

تحضيرًا لبقية مباريات تصفيات كأس العالم وآسيا

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض.

ويستعد الأخضر لمباراته السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بمواجهة منتخب سنغافورة يوم الجمعة القادم.

حيث اكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر .

على صعيد متصل، واصل عبد الإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، سمح "إيرڤي رينارد" للمدافع "مهند الشنقيطي" مغادرة المعسكر للاطمئنان على صحة والده الذي تعرض لوعكة صحية.

ويواصل الأخضر تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يواصل تحضيراته للمواجهة السابعة .. و"الشنقيطي" يغادر المعسكر
سبق

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض.

ويستعد الأخضر لمباراته السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بمواجهة منتخب سنغافورة يوم الجمعة القادم.

حيث اكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر .

على صعيد متصل، واصل عبد الإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، سمح "إيرڤي رينارد" للمدافع "مهند الشنقيطي" مغادرة المعسكر للاطمئنان على صحة والده الذي تعرض لوعكة صحية.

ويواصل الأخضر تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد".

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
10:58 PM

الأخضر يواصل تحضيراته للمواجهة السابعة .. و"الشنقيطي" يغادر المعسكر

تحضيرًا لبقية مباريات تصفيات كأس العالم وآسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض.

ويستعد الأخضر لمباراته السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بمواجهة منتخب سنغافورة يوم الجمعة القادم.

حيث اكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر .

على صعيد متصل، واصل عبد الإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، سمح "إيرڤي رينارد" للمدافع "مهند الشنقيطي" مغادرة المعسكر للاطمئنان على صحة والده الذي تعرض لوعكة صحية.

ويواصل الأخضر تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد".

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