النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمر بالمعروف" بالرياض تحذِّر من جماعة الإخوان والأحزاب ذات البيعة

بهدف تعزيز الأمن الفكري ونشر قيم الانتماء واللحمة الوطنية

نفَّذت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لقاءات توجيهية عن بُعد في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مستهدفة منسوبي المراكز الإشرافية بمدينة الرياض، وهيئتَي محافظة الدرعية، ومركز عرقة، قدمها مرشدو التوعية بالفرع.

ونوهت اللقاءات ببيان هيئة كبار العلماء في تجريم هذه الجماعة، وبيان المآخذ الشرعية عليها، والتحذير من الجماعات والأحزاب ذات التنظيم والبيعة، وما تفرع عنها كـ"السرورية والقاعدة وداعش"، وغيرها.

من جانبه، أكد المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري، ونشر قيم الانتماء واللحمة الوطنية. مبينًا أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمر بالمعروف" بالرياض تحذِّر من جماعة الإخوان والأحزاب ذات البيعة
سبق

نفَّذت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لقاءات توجيهية عن بُعد في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مستهدفة منسوبي المراكز الإشرافية بمدينة الرياض، وهيئتَي محافظة الدرعية، ومركز عرقة، قدمها مرشدو التوعية بالفرع.

ونوهت اللقاءات ببيان هيئة كبار العلماء في تجريم هذه الجماعة، وبيان المآخذ الشرعية عليها، والتحذير من الجماعات والأحزاب ذات التنظيم والبيعة، وما تفرع عنها كـ"السرورية والقاعدة وداعش"، وغيرها.

من جانبه، أكد المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري، ونشر قيم الانتماء واللحمة الوطنية. مبينًا أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:21 AM

"الأمر بالمعروف" بالرياض تحذِّر من جماعة الإخوان والأحزاب ذات البيعة

بهدف تعزيز الأمن الفكري ونشر قيم الانتماء واللحمة الوطنية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
201

نفَّذت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لقاءات توجيهية عن بُعد في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مستهدفة منسوبي المراكز الإشرافية بمدينة الرياض، وهيئتَي محافظة الدرعية، ومركز عرقة، قدمها مرشدو التوعية بالفرع.

ونوهت اللقاءات ببيان هيئة كبار العلماء في تجريم هذه الجماعة، وبيان المآخذ الشرعية عليها، والتحذير من الجماعات والأحزاب ذات التنظيم والبيعة، وما تفرع عنها كـ"السرورية والقاعدة وداعش"، وغيرها.

من جانبه، أكد المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري، ونشر قيم الانتماء واللحمة الوطنية. مبينًا أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,097
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,815
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,241

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة