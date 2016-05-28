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أمير جازان يتفقد فيفاء.. ويزور هيئة تطوير المناطق الجبلية

اطلع على الحركة التجارية بالسوق ومستوى الخدمات المقدمة

تفقد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم الخميس، محافظة فيفاء، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن محمد الصقر وعدد من المسؤولين، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها أمير جازان لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واستهل أمير جازان الجولة بتفقد سوق فيفا العام، مطلعاً على أقسام السوق والمحلات التجارية، والحركة التجارية بالسوق ومستوى الخدمات المقدمة للمتسوقين.

وشملت الجولة كذلك محافظة فيفاء والمشاريع الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة ومراكزها.

كما قام أمير المنطقة بجولة في مقر هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان شملت المشاتل الزراعية ومحطة التجارب، واستمع والحضور لشرح مفصل من مدير عام الهيئة محمد بن قاسم واصلي لشرح مفصل عن الهيئة والخدمات التي تقدمها لأهالي القطاع الجبيلي خاصة في مجال الزراعة والإرشاد الزراعي من خلال محطة التجارب والمشاتل التابعة للهيئة.

وتعرف على جهودها في تطوير الزراعة في محافظات القطاع الجبلي عبر عدد من المشروعات لزراعة أشجار البن والعود والصندل والباباي وغيرها من المنتوجات الزراعية.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير وتنمية الزراعة في المناطق الجبلية من خلال الخدمات المقدمة للمزارعين والقيام بتجارب علمية لإدخال أصناف جديدة من النباتات ذات العائد الاقتصادي، وتحديد مسار الأبحاث ذات العلاقة بالزراعة والبيئة، كل ما من شأنه تعزيز التعاون، والتنسيق الهيئة وشركة أرامكو السعودية وجامعة جازان ووزارة البيئة والمياه والزراعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتحقيق كل ما يسهم في تنمية وتطوير بالمنطقة، في ظل ما تجده من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة.

أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يتفقد فيفاء.. ويزور هيئة تطوير المناطق الجبلية
سبق

تفقد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم الخميس، محافظة فيفاء، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن محمد الصقر وعدد من المسؤولين، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها أمير جازان لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واستهل أمير جازان الجولة بتفقد سوق فيفا العام، مطلعاً على أقسام السوق والمحلات التجارية، والحركة التجارية بالسوق ومستوى الخدمات المقدمة للمتسوقين.

وشملت الجولة كذلك محافظة فيفاء والمشاريع الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة ومراكزها.

كما قام أمير المنطقة بجولة في مقر هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان شملت المشاتل الزراعية ومحطة التجارب، واستمع والحضور لشرح مفصل من مدير عام الهيئة محمد بن قاسم واصلي لشرح مفصل عن الهيئة والخدمات التي تقدمها لأهالي القطاع الجبيلي خاصة في مجال الزراعة والإرشاد الزراعي من خلال محطة التجارب والمشاتل التابعة للهيئة.

وتعرف على جهودها في تطوير الزراعة في محافظات القطاع الجبلي عبر عدد من المشروعات لزراعة أشجار البن والعود والصندل والباباي وغيرها من المنتوجات الزراعية.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير وتنمية الزراعة في المناطق الجبلية من خلال الخدمات المقدمة للمزارعين والقيام بتجارب علمية لإدخال أصناف جديدة من النباتات ذات العائد الاقتصادي، وتحديد مسار الأبحاث ذات العلاقة بالزراعة والبيئة، كل ما من شأنه تعزيز التعاون، والتنسيق الهيئة وشركة أرامكو السعودية وجامعة جازان ووزارة البيئة والمياه والزراعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتحقيق كل ما يسهم في تنمية وتطوير بالمنطقة، في ظل ما تجده من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
03:15 PM

أمير جازان يتفقد فيفاء.. ويزور هيئة تطوير المناطق الجبلية

اطلع على الحركة التجارية بالسوق ومستوى الخدمات المقدمة

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
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تفقد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم الخميس، محافظة فيفاء، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن محمد الصقر وعدد من المسؤولين، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها أمير جازان لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واستهل أمير جازان الجولة بتفقد سوق فيفا العام، مطلعاً على أقسام السوق والمحلات التجارية، والحركة التجارية بالسوق ومستوى الخدمات المقدمة للمتسوقين.

وشملت الجولة كذلك محافظة فيفاء والمشاريع الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة ومراكزها.

كما قام أمير المنطقة بجولة في مقر هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان شملت المشاتل الزراعية ومحطة التجارب، واستمع والحضور لشرح مفصل من مدير عام الهيئة محمد بن قاسم واصلي لشرح مفصل عن الهيئة والخدمات التي تقدمها لأهالي القطاع الجبيلي خاصة في مجال الزراعة والإرشاد الزراعي من خلال محطة التجارب والمشاتل التابعة للهيئة.

وتعرف على جهودها في تطوير الزراعة في محافظات القطاع الجبلي عبر عدد من المشروعات لزراعة أشجار البن والعود والصندل والباباي وغيرها من المنتوجات الزراعية.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير وتنمية الزراعة في المناطق الجبلية من خلال الخدمات المقدمة للمزارعين والقيام بتجارب علمية لإدخال أصناف جديدة من النباتات ذات العائد الاقتصادي، وتحديد مسار الأبحاث ذات العلاقة بالزراعة والبيئة، كل ما من شأنه تعزيز التعاون، والتنسيق الهيئة وشركة أرامكو السعودية وجامعة جازان ووزارة البيئة والمياه والزراعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتحقيق كل ما يسهم في تنمية وتطوير بالمنطقة، في ظل ما تجده من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة.

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