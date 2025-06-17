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"قفزة وول ستريت" ترفع أسعار النفط.. و"برنت" فوق الـ40 دولارًا

مدفوعة بتوقعات متزايدة للطلب على الخام وسط تعاملات متقلبة

صعدت أسعار النفط 3% في تعاملات متقلبة، الثلاثاء، بدعم من قفزة لبورصة وول ستريت، ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعات للطلب على النفط الخام للعام 2020؛ لكن المكاسب قيّدها القلق من موجة ثانية لفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.24 دولار، أو 3.1%، لتسجل عند التسوية 40.96 دولارًا للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار، أو 3.4%، لتبلغ عند التسوية 38.38 دولارًا للبرميل وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية.

ووجدت أسعار النفط دعمًا أثناء التعاملات من صعود سوق الأسهم الأمريكية عند الفتح، بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة في مايو أنعشت الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع بعد الجائحة.

وفي تقريرها الشهري، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في 2020 سيبلغ 91.7 مليون برميل يوميًّا، بزيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًّا عن تقريرها السابق في مايو.

لكن الوكالة قالت إن هبوطًا في السفر جوًّا بسبب تفشي الفيروس؛ يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة على الجائحة، قبل عام 2022.

وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط في مايو انخفضت بنحو 12 مليون برميل يوميًّا، بعد أن قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاجَ بمقدار 9.4 مليون برميل يوميًّا.

وقالت: إن هذا يعني أن أوبك+ امتثلت بنسبة 89% للتخفيضات المتفق عليها في مايو.

واتفقت أوبك+ هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًّا حتى يوليو، كما دعت الأعضاء الذين لم يلتزموا بحصصهم بموجب الاتفاق إلى تخفيضات إضافية لاحقًا.

وقرر العراق، الذي كان أحد أقل المنتجين الرئيسيين امتثالًا للاتفاق، خفضًا كبيرًا لإمدادات الخام إلى آسيا في يوليو.

ورغم احتمال انخفاض المعروض؛ فقد أثّرت على السوق مخاوف بشأن موجة ثانية من عمليات الإغلاق بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"قفزة وول ستريت" ترفع أسعار النفط.. و"برنت" فوق الـ40 دولارًا
سبق

صعدت أسعار النفط 3% في تعاملات متقلبة، الثلاثاء، بدعم من قفزة لبورصة وول ستريت، ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعات للطلب على النفط الخام للعام 2020؛ لكن المكاسب قيّدها القلق من موجة ثانية لفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.24 دولار، أو 3.1%، لتسجل عند التسوية 40.96 دولارًا للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار، أو 3.4%، لتبلغ عند التسوية 38.38 دولارًا للبرميل وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية.

ووجدت أسعار النفط دعمًا أثناء التعاملات من صعود سوق الأسهم الأمريكية عند الفتح، بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة في مايو أنعشت الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع بعد الجائحة.

وفي تقريرها الشهري، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في 2020 سيبلغ 91.7 مليون برميل يوميًّا، بزيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًّا عن تقريرها السابق في مايو.

لكن الوكالة قالت إن هبوطًا في السفر جوًّا بسبب تفشي الفيروس؛ يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة على الجائحة، قبل عام 2022.

وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط في مايو انخفضت بنحو 12 مليون برميل يوميًّا، بعد أن قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاجَ بمقدار 9.4 مليون برميل يوميًّا.

وقالت: إن هذا يعني أن أوبك+ امتثلت بنسبة 89% للتخفيضات المتفق عليها في مايو.

واتفقت أوبك+ هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًّا حتى يوليو، كما دعت الأعضاء الذين لم يلتزموا بحصصهم بموجب الاتفاق إلى تخفيضات إضافية لاحقًا.

وقرر العراق، الذي كان أحد أقل المنتجين الرئيسيين امتثالًا للاتفاق، خفضًا كبيرًا لإمدادات الخام إلى آسيا في يوليو.

ورغم احتمال انخفاض المعروض؛ فقد أثّرت على السوق مخاوف بشأن موجة ثانية من عمليات الإغلاق بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
09:12 AM

"قفزة وول ستريت" ترفع أسعار النفط.. و"برنت" فوق الـ40 دولارًا

مدفوعة بتوقعات متزايدة للطلب على الخام وسط تعاملات متقلبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صعدت أسعار النفط 3% في تعاملات متقلبة، الثلاثاء، بدعم من قفزة لبورصة وول ستريت، ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعات للطلب على النفط الخام للعام 2020؛ لكن المكاسب قيّدها القلق من موجة ثانية لفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.24 دولار، أو 3.1%، لتسجل عند التسوية 40.96 دولارًا للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار، أو 3.4%، لتبلغ عند التسوية 38.38 دولارًا للبرميل وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية.

ووجدت أسعار النفط دعمًا أثناء التعاملات من صعود سوق الأسهم الأمريكية عند الفتح، بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة في مايو أنعشت الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع بعد الجائحة.

وفي تقريرها الشهري، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في 2020 سيبلغ 91.7 مليون برميل يوميًّا، بزيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًّا عن تقريرها السابق في مايو.

لكن الوكالة قالت إن هبوطًا في السفر جوًّا بسبب تفشي الفيروس؛ يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة على الجائحة، قبل عام 2022.

وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط في مايو انخفضت بنحو 12 مليون برميل يوميًّا، بعد أن قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاجَ بمقدار 9.4 مليون برميل يوميًّا.

وقالت: إن هذا يعني أن أوبك+ امتثلت بنسبة 89% للتخفيضات المتفق عليها في مايو.

واتفقت أوبك+ هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًّا حتى يوليو، كما دعت الأعضاء الذين لم يلتزموا بحصصهم بموجب الاتفاق إلى تخفيضات إضافية لاحقًا.

وقرر العراق، الذي كان أحد أقل المنتجين الرئيسيين امتثالًا للاتفاق، خفضًا كبيرًا لإمدادات الخام إلى آسيا في يوليو.

ورغم احتمال انخفاض المعروض؛ فقد أثّرت على السوق مخاوف بشأن موجة ثانية من عمليات الإغلاق بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

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