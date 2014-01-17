"التحالف" يعلن القضاء على 230 حوثيًا عقب 39 استهدافًا في مأرب

نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية وأسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 39 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال التحالف: الاستهدافات ضد الحوثيين بمأرب دمرت 21 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا .