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"التحالف" يعلن القضاء على 230 حوثيًا عقب 39 استهدافًا في مأرب

نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية وأسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 39 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال التحالف: الاستهدافات ضد الحوثيين بمأرب دمرت 21 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا .

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"التحالف" يعلن القضاء على 230 حوثيًا عقب 39 استهدافًا في مأرب
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 39 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال التحالف: الاستهدافات ضد الحوثيين بمأرب دمرت 21 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا .

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:09 PM
اخر تعديل
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:52 PM

"التحالف" يعلن القضاء على 230 حوثيًا عقب 39 استهدافًا في مأرب

نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية وأسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 39 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال التحالف: الاستهدافات ضد الحوثيين بمأرب دمرت 21 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,633
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,506
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,812
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,690

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