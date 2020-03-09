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"الحرس الوطني": لا صحة لوجود إصابتَيْن بـ"كورونا" بأحد قطاعات الوزارة

نفت الشائعات المتداوَلة وأهابت بالجميع لأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية

أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود حالتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا في أحد قطاعات الحرس الوطني.

وتفصيلاً، أهابت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط، داعية الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

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"الحرس الوطني": لا صحة لوجود إصابتَيْن بـ"كورونا" بأحد قطاعات الوزارة
سبق

أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود حالتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا في أحد قطاعات الحرس الوطني.

وتفصيلاً، أهابت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط، داعية الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:39 AM

"الحرس الوطني": لا صحة لوجود إصابتَيْن بـ"كورونا" بأحد قطاعات الوزارة

نفت الشائعات المتداوَلة وأهابت بالجميع لأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية

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سعود الدعجاني - جدة
0
482

أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود حالتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا في أحد قطاعات الحرس الوطني.

وتفصيلاً، أهابت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط، داعية الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

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