"التجربة الكورية" ضيف "الوطني السابع للجودة".. نموذج في التحول الاقتصادي

جهود "المواصفات" تتواصل لتقديم أفضل التجارب في الالتزام بالمعايير الرائدة

تحل "التجربة الكورية" كضيف شرف في المؤتمر الوطني السابع للجودة، الذي تنظّمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برعايـة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق من 25 إلى 27 فبراير 2020م؛ وذلك بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.

وخصص المؤتمر أولى جلساته لعرض "التجربة الكورية في الجودة والتميز المؤسسي"؛ إذ تُعَد واحدة من أفضل النماذج الدولية للالتزام بقيم ومعايير الجودة، وكيفية تحقيق التحول الاقتصادي في فترة وجيزة؛ حيث تعكس هذه المشاركة حرص هيئة المواصفات على أن يحقق المؤتمر نقلةً نوعية لتبنّي ممارسات الجودة على أرض الواقع.

ويتحدث في تلك الجلسة رئيس المنظمة الآسيوية للجودة (ANQ) الرئيس السابق للجمعية الكورية للجودة الدكتور وان سيون شن، تحت عنوان "الأسلوب الكوري للجودة المستدامة.. القيادة والاستراتيجيات"؛ فيما يتحدث رئيس منظمة شهادات الاختبار الكورية الدكتور تشوي كابهونغ، تحت عنوان "نظام المواصفات الوطنية ودوره الحيوي في البنية التحتية للجودة بكوريا الجنوبية"، كما يتحدث عن استراتيجية شركة سامسونج للتميز في الجودة كل من نائب رئيس المركز العالمي لخدمة العملاء شركة سامسونج للإلكترونيات الدكتور يونقجن سوه، وكبير مستشاري الجودة والابتكار سون صن شيم.

كما يشهد المؤتمر ورشة عمل متخصصة تتناول تطبيق سياسة الجودة الكورية في عصر الجيل الرابع للجودة، يقدّمها رئيس المنظمة الآسيوية للجودة (ANQ)، إلى جانب العديد من الجلسات وورش العمل التي تحظى بمشاركة متحدثين وخبراء محليين ودوليين، لمناقشة وعرض الخبرات والتجارب المحلية والدولية والاستفادة منها للارتقاء بثقافة الجودة ومستوى الخدمات والمنتجات.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تسعى لتعزيز الجودة باعتبارها خيارًا استراتيجيًّا لتقدم الأمم، وواحدة من أهم الدعائم لتطور الاقتصادات، وأحد المعايير المؤثرة في تعزيز التنافسية، وتعمل من خلال المؤتمر للإسهام في تأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في قطاعات الأعمال، في الوقت الذي يتبنى فيه المؤتمر منهجية المزج بين استعراض التوجهات المستقبلية والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية المتميزة، وإبراز التجارب الوطنية الرائدة، لتحقيق نقلة نوعية في جانب تبني ممارسات الجودة على أرض الواقع.