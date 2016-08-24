مصر تعلن رصد أول حالة لـ"دلتا".. وتحذر من سرعة انتشاره

وزيرة الصحة تؤكد ضرورة تطعيم المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الاثنين، أنه خلال الأسابيع الماضية تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا، موضحة أن أول حالة كانت في شهر يوليو الماضي لسيدة، ولم تستدعِ حالتها دخول المستشفى.

وأضافت الوزيرة المصرية: تم رصد بعض الحالات المصابة بتلك السلالة، ولها تاريخ سفر خارج مصر، ومتحور دلتا ليس صعبًا بقدر ما هو سريع الانتشار.

وأشارت إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد ارتفعت خلال الموجة الرابعة في مصر، مما يستلزم ضرورة تطعيم المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، أنها سجلت 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات مقابل 173 إصابة و9 وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 286352 من ضمنهم 235864 حالة تم شفاؤها، و16671 حالة وفاة".