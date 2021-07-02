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يُرصد بسماء السعودية بعد غروب اليوم.. "فلكية جدة": "الزهرة" يزور "النثرة" الكونية

يعدّ واحداً من أقرب العناقيد النجمية إلى الشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 وبداية الليل كوكب الزهرة، أمام نحو 60 نجماً من النجوم المرئية من عنقود النثرة باتجاه الأفق الشمال الغربي في هذه الليلة من ليالي الصيف، موضحاً أن الفرصة ستكون مهيّأة لذلك يوم الغد أيضاً.

وكان كوكب المريخ قد زار الأسبوع الماضي، عنقود النثرة وهذه المرة حان دور كوكب الزهرة الأكثر سطوعاً للظهور أمام تلك النجوم التي تبعد مسافة حوالي 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان .

يُشار إلى أن عنقود النثرة واحدٌ من أقرب العناقيد النجمية للشمس يحتوي على ما يزيد قليلاً على ألف نجم، منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.

ونظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة؛ فإن عنقود النثرة معروف منذ القدم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها "خلية النحل" لأنها تشبه سرباً من النحل.

وبشكل عام، تعد رؤية النثرة أو خلية النحل تحدياً من داخل المدن وبالقرب من غروب الشمس والسماء ليست مظلمة تماماً، لذلك تكون هناك حاجة إلى استخدام المنظار لرويتها وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يُرصد بسماء السعودية بعد غروب اليوم.. "فلكية جدة": "الزهرة" يزور "النثرة" الكونية
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 وبداية الليل كوكب الزهرة، أمام نحو 60 نجماً من النجوم المرئية من عنقود النثرة باتجاه الأفق الشمال الغربي في هذه الليلة من ليالي الصيف، موضحاً أن الفرصة ستكون مهيّأة لذلك يوم الغد أيضاً.

وكان كوكب المريخ قد زار الأسبوع الماضي، عنقود النثرة وهذه المرة حان دور كوكب الزهرة الأكثر سطوعاً للظهور أمام تلك النجوم التي تبعد مسافة حوالي 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان .

يُشار إلى أن عنقود النثرة واحدٌ من أقرب العناقيد النجمية للشمس يحتوي على ما يزيد قليلاً على ألف نجم، منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.

ونظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة؛ فإن عنقود النثرة معروف منذ القدم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها "خلية النحل" لأنها تشبه سرباً من النحل.

وبشكل عام، تعد رؤية النثرة أو خلية النحل تحدياً من داخل المدن وبالقرب من غروب الشمس والسماء ليست مظلمة تماماً، لذلك تكون هناك حاجة إلى استخدام المنظار لرويتها وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
02:08 PM

يُرصد بسماء السعودية بعد غروب اليوم.. "فلكية جدة": "الزهرة" يزور "النثرة" الكونية

يعدّ واحداً من أقرب العناقيد النجمية إلى الشمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 وبداية الليل كوكب الزهرة، أمام نحو 60 نجماً من النجوم المرئية من عنقود النثرة باتجاه الأفق الشمال الغربي في هذه الليلة من ليالي الصيف، موضحاً أن الفرصة ستكون مهيّأة لذلك يوم الغد أيضاً.

وكان كوكب المريخ قد زار الأسبوع الماضي، عنقود النثرة وهذه المرة حان دور كوكب الزهرة الأكثر سطوعاً للظهور أمام تلك النجوم التي تبعد مسافة حوالي 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان .

يُشار إلى أن عنقود النثرة واحدٌ من أقرب العناقيد النجمية للشمس يحتوي على ما يزيد قليلاً على ألف نجم، منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.

ونظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة؛ فإن عنقود النثرة معروف منذ القدم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها "خلية النحل" لأنها تشبه سرباً من النحل.

وبشكل عام، تعد رؤية النثرة أو خلية النحل تحدياً من داخل المدن وبالقرب من غروب الشمس والسماء ليست مظلمة تماماً، لذلك تكون هناك حاجة إلى استخدام المنظار لرويتها وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء.

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