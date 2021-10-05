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لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تنظّم برامج ومسابقات طلابية

قالت: بما يخدم الطلبة ويسهم في توسيع مداركهم عبر زيارة الجامعات العالمية

أكملت لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة استعداداتها لتنظيم عديد من البرامج والمسابقات الطلابية المعتمدة خلال العام الجامعي الحالي، بمشاركة جامعات المملكة.

وأوضح أمين عام اللجنة الدكتور عثمان الحكمي؛ أن البرامج والمسابقات الطلابية التي أُقِرَّت ستتضمن إقامة المهرجان المسرحي الجامعي الأول الذي تستضيفه جامعة جازان خلال شهر ربيع الآخر المقبل، وملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية الذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز في شهر رجب المقبل، والرحلة الطلابية الدولية للطالبات التي ستُنفَّذ منتصف العام الجامعي الحالي، مؤكداً سعي اللجنة إلى تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية، بما يخدم الطلبة، ويسهم في توسيع مداركهم عبر زيارة الجامعات العالمية.

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لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تنظّم برامج ومسابقات طلابية
سبق

أكملت لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة استعداداتها لتنظيم عديد من البرامج والمسابقات الطلابية المعتمدة خلال العام الجامعي الحالي، بمشاركة جامعات المملكة.

وأوضح أمين عام اللجنة الدكتور عثمان الحكمي؛ أن البرامج والمسابقات الطلابية التي أُقِرَّت ستتضمن إقامة المهرجان المسرحي الجامعي الأول الذي تستضيفه جامعة جازان خلال شهر ربيع الآخر المقبل، وملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية الذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز في شهر رجب المقبل، والرحلة الطلابية الدولية للطالبات التي ستُنفَّذ منتصف العام الجامعي الحالي، مؤكداً سعي اللجنة إلى تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية، بما يخدم الطلبة، ويسهم في توسيع مداركهم عبر زيارة الجامعات العالمية.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:35 AM

لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تنظّم برامج ومسابقات طلابية

قالت: بما يخدم الطلبة ويسهم في توسيع مداركهم عبر زيارة الجامعات العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكملت لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة استعداداتها لتنظيم عديد من البرامج والمسابقات الطلابية المعتمدة خلال العام الجامعي الحالي، بمشاركة جامعات المملكة.

وأوضح أمين عام اللجنة الدكتور عثمان الحكمي؛ أن البرامج والمسابقات الطلابية التي أُقِرَّت ستتضمن إقامة المهرجان المسرحي الجامعي الأول الذي تستضيفه جامعة جازان خلال شهر ربيع الآخر المقبل، وملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية الذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز في شهر رجب المقبل، والرحلة الطلابية الدولية للطالبات التي ستُنفَّذ منتصف العام الجامعي الحالي، مؤكداً سعي اللجنة إلى تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية، بما يخدم الطلبة، ويسهم في توسيع مداركهم عبر زيارة الجامعات العالمية.

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