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القبض على مواطن قتل آخر بسلاح ناري إثر خلاف بينهما في مكة

أُحيل إلى مركز شرطة المعابدة للتحقيق تمهيداً لإحالته للنيابة العامة

ألقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم، القبض على مواطن قتل آخر مستخدماً سلاحاً نارياً من نوع "مسدس" بحي شارع الحج.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالعثور على شخص متوفى بأحد الطرق الداخلية لحي شارع الحج نتيجة تعرضه لإطلاق ناري من مواطن آخر من نوع مسدس، وباشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ، وتم القبض على الجاني والتحفظ عليه، وإحالته إلى مركز شرطة المعابدة لتتولى التحقيق في القضية تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

جريمة قتل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على مواطن قتل آخر بسلاح ناري إثر خلاف بينهما في مكة
سبق

ألقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم، القبض على مواطن قتل آخر مستخدماً سلاحاً نارياً من نوع "مسدس" بحي شارع الحج.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالعثور على شخص متوفى بأحد الطرق الداخلية لحي شارع الحج نتيجة تعرضه لإطلاق ناري من مواطن آخر من نوع مسدس، وباشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ، وتم القبض على الجاني والتحفظ عليه، وإحالته إلى مركز شرطة المعابدة لتتولى التحقيق في القضية تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
10:08 PM

القبض على مواطن قتل آخر بسلاح ناري إثر خلاف بينهما في مكة

أُحيل إلى مركز شرطة المعابدة للتحقيق تمهيداً لإحالته للنيابة العامة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
7,262

ألقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم، القبض على مواطن قتل آخر مستخدماً سلاحاً نارياً من نوع "مسدس" بحي شارع الحج.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالعثور على شخص متوفى بأحد الطرق الداخلية لحي شارع الحج نتيجة تعرضه لإطلاق ناري من مواطن آخر من نوع مسدس، وباشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ، وتم القبض على الجاني والتحفظ عليه، وإحالته إلى مركز شرطة المعابدة لتتولى التحقيق في القضية تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

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