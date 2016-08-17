أمس .. "منفذ الحديثة" بالقريات استقبل أكثر من 13 ألف مسافر

جوازات وجمرك المنفذ تستنفران طاقاتهما لخدمة القادمين للمملكة

يبذل منسوبو جوازات وجمرك منفذ الحديثة الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، جهوداً حثيثة لإنهاء إجراءات المسافرين القادمين عبر المنفذ بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك بمتابعة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

ويشرف على تسهيل الإجراءات وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان؛ ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر؛ ورئيس مركز الحديثة جريد بن صالح الجريد؛ الذي يقف بشكل مباشر مع رجال الجوازات والجمارك لضمان سير العمل فيها والعمل على راحة القادمين للمملكة العربية السعودية عبر المنفذ.

وبلغ عدد القادمين عبر المنفذ منذ صباح يوم أمس الجمعة حتى مساء اليوم نفسه، أكثر من (13) ألف مسافر عبروا خلال ستة مسارات يوفرها المنفّذ للسيارات الصغيرة وصالتين للحافلات في جوازات المنفذ، بينما تعمل بجمرك منفذ الحديثة (30) بائكة للحافلات وخمسة مسارات للسيارات الصغيرة.

وتمّ تشغيل المنفذ بكامل طاقته من الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية منعاً لتأخير إجراءات دخول القادمين عبر المنفذ، كما يشهد المنفذ هذه الأيام مغادرة الحجاج الأردنيين بعد أن مَنَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بمكة المكرّمة بكل يسرٍ وسهولة.