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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع 8920 نسخة

من مختلف إصداراته خلال شهر ذي الحجة 1441هـ

وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، خلال شهر ذي الحجة 1441هـ، ما مجموعه 8920 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وكشف تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 6620 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و2300 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه إصداراته في 23 من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، حتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1441هـ، وصل إلى 318.155.274 نسخة من مختلف الإصدارات.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع 8920 نسخة
سبق

وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، خلال شهر ذي الحجة 1441هـ، ما مجموعه 8920 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وكشف تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 6620 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و2300 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه إصداراته في 23 من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، حتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1441هـ، وصل إلى 318.155.274 نسخة من مختلف الإصدارات.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
01:51 PM

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع 8920 نسخة

من مختلف إصداراته خلال شهر ذي الحجة 1441هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، خلال شهر ذي الحجة 1441هـ، ما مجموعه 8920 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وكشف تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 6620 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و2300 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه إصداراته في 23 من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، حتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1441هـ، وصل إلى 318.155.274 نسخة من مختلف الإصدارات.

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