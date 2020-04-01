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وزير الموارد البشرية يقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية على السعوديين

لخلق المزيد من فرص العمل ومساعدة الشباب.. وتطبيق عقوبات على المنشآت المخالفة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

ويهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

وشددت الوزارة على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينة أنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 .

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي نقل الركاب التطبيقات الذكية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الموارد البشرية يقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية على السعوديين
سبق

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

ويهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

وشددت الوزارة على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينة أنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 .

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:30 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:58 PM

وزير الموارد البشرية يقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية على السعوديين

لخلق المزيد من فرص العمل ومساعدة الشباب.. وتطبيق عقوبات على المنشآت المخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,913

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

ويهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

وشددت الوزارة على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينة أنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 .

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