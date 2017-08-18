"سندي" رئيسًا تنفيذيًّا للشركة السعودية للخدمات الأرضية

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عن تعيين الكابتن فهد بن حمزة سندي، رئيسًا تنفيذيًّا للشركة؛ اعتبارًا من تاريخ 10/ 9/ 2019م.

الكابتن فهد سندي حاصل على شهادة جامعية- الطيران التجاري- برنامج جامعة داكوتا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس العلوم- الهندسة الميكانيكية من جامعة غرب نيو إنجلاند من الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا بالصين، وشهادة إعداد القادة التنفيذيين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنه يملك أكثر من ٦٣٠٠ ساعة طيران، وحاصل على الرخصة الفيدرالية الأمريكية للطيران التجاري، و"مدرب معتمد" من منظمة أياتا، ويمتلك خبرة تمتد إلى (20) عامًا من العمل في مجال قطاع الطيران بشركة أرامكو السعودية.