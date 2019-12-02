النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تساؤلات حول رفع أسعار مشروبات دُوِّن عليها "بدون إضافة سكر".. و"الزكاة" تجيب

تزامنًا مع تطبيق قرار فرض الضريبة الانتقائية بنسبة 50 % على المشروبات المحلاة

أثارت مشروبات، دوَّنت عليها الشركات المنتجة عبارة "بدون إضافة سكر"، تساؤل الكثير من المستهلكين حول أسباب رفع أسعارها على الرغم من خلوها من السكر، وذلك تزامنًا مع قرار فرض الضريبة الانتقائية الذي بدأ العمل به منذ أمس الأحد بنسبة 50 % على المشروبات المحلاة.

وتفصيلاً، تواصلت الهيئة العامة للزكاة مع عدد ممن استفسروا من خلال الهاتف بعد تغيير أسعارها، وبيّنت أن عدم وجود السكر في المنتج ليس بالضرورة أنه لا توجد مواد محلاة أخرى به، وفي حال وجودها تشمل تلك المشروبات ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 50 %.

وكانت الهيئة قد بيّنت أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

واستثنت الهيئة من الضريبة المشروبات التي تحتوي على مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى، وتقدم في إناء مفتوح غير مُحكم الغلق كمشروب، مثل التي تعد في الكافيهات وغيرها من المحال.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد بدأت يوم أمس الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50 %.

وأكدت أن الضريبة الانتقائية لن تطبَّق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب بنسبة لا تقل عن 75 % من محتوى المشروب الجاهز للاستخدام، وحليب وتركيبات الرضع، إضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها، مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

مشروبات بدون إضافة سكر المشروبات المحلاة الهيئة العامة للزكاة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تساؤلات حول رفع أسعار مشروبات دُوِّن عليها "بدون إضافة سكر".. و"الزكاة" تجيب
سبق

أثارت مشروبات، دوَّنت عليها الشركات المنتجة عبارة "بدون إضافة سكر"، تساؤل الكثير من المستهلكين حول أسباب رفع أسعارها على الرغم من خلوها من السكر، وذلك تزامنًا مع قرار فرض الضريبة الانتقائية الذي بدأ العمل به منذ أمس الأحد بنسبة 50 % على المشروبات المحلاة.

وتفصيلاً، تواصلت الهيئة العامة للزكاة مع عدد ممن استفسروا من خلال الهاتف بعد تغيير أسعارها، وبيّنت أن عدم وجود السكر في المنتج ليس بالضرورة أنه لا توجد مواد محلاة أخرى به، وفي حال وجودها تشمل تلك المشروبات ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 50 %.

وكانت الهيئة قد بيّنت أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

واستثنت الهيئة من الضريبة المشروبات التي تحتوي على مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى، وتقدم في إناء مفتوح غير مُحكم الغلق كمشروب، مثل التي تعد في الكافيهات وغيرها من المحال.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد بدأت يوم أمس الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50 %.

وأكدت أن الضريبة الانتقائية لن تطبَّق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب بنسبة لا تقل عن 75 % من محتوى المشروب الجاهز للاستخدام، وحليب وتركيبات الرضع، إضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها، مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
12:47 AM

تساؤلات حول رفع أسعار مشروبات دُوِّن عليها "بدون إضافة سكر".. و"الزكاة" تجيب

تزامنًا مع تطبيق قرار فرض الضريبة الانتقائية بنسبة 50 % على المشروبات المحلاة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
8,671

أثارت مشروبات، دوَّنت عليها الشركات المنتجة عبارة "بدون إضافة سكر"، تساؤل الكثير من المستهلكين حول أسباب رفع أسعارها على الرغم من خلوها من السكر، وذلك تزامنًا مع قرار فرض الضريبة الانتقائية الذي بدأ العمل به منذ أمس الأحد بنسبة 50 % على المشروبات المحلاة.

وتفصيلاً، تواصلت الهيئة العامة للزكاة مع عدد ممن استفسروا من خلال الهاتف بعد تغيير أسعارها، وبيّنت أن عدم وجود السكر في المنتج ليس بالضرورة أنه لا توجد مواد محلاة أخرى به، وفي حال وجودها تشمل تلك المشروبات ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 50 %.

وكانت الهيئة قد بيّنت أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

واستثنت الهيئة من الضريبة المشروبات التي تحتوي على مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى، وتقدم في إناء مفتوح غير مُحكم الغلق كمشروب، مثل التي تعد في الكافيهات وغيرها من المحال.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد بدأت يوم أمس الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50 %.

وأكدت أن الضريبة الانتقائية لن تطبَّق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب بنسبة لا تقل عن 75 % من محتوى المشروب الجاهز للاستخدام، وحليب وتركيبات الرضع، إضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها، مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,370
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,803
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,156
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,508

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة