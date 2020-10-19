النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرأس بـ 35 ريالًا".. عمالة تحوّل مواقف ملعب الملك فهد الدولي لمقهى معسل

الساحات تؤجر بـ 10 ريالات للساعة..  والأسر تشكو

حولت عمالة المواقف المفتوحة الخاصة بملعب إستاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة "الرياض" إلى أشبه ما يكون بمقهى لتقديم المعسل رغم قرار المنع، غير آبهين بخطورة ذلك صحياً في ظل جائحة كورونا وتدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالاحترازات واكتظاظ الموقع بالأطفال وكبار السن.
وتقوم العمالة والباعة الجائلون بإخفاء المعسل في مركبات مخصصة لبيع أغراض أخرى مثل البطاطس والعصيرات، والذرة وتأجير الزل والجلسات، وبيع الحطب والشاي وإخراجها عند الطلب خوفاً من حملات التفتيش المفاجئة التي تنفذها الجهات المعنية.
وفي هذا السياق أكد أحد العمالة، يعمل في مركبة لبيع البطاطس والمشروبات الحارة والباردة لـ"سبق" أن قيمة المعسل والتي يخفيها في مكان بعيد عن الأنظار يبلغ 35 ريالًا ومع الجلسة 45 ريالًا.

يأتي هذا في وقت اشتكت فيه بعض الأسر من قيام البعض بالاستيلاء على مساحات شاسعة حول الملعب، وخاصة الشمالية منها ونصب جلسات فيها ومن ثم تأجيرها مع المعسل دون وجه حق، موضحين أنه بإمكانهم التأجير ولكن بغير تلك الطريقة بوضعها في المركبة واختيار موقع بعد حضور الزبون وليس نشرها على مساحة المواقف وحجزها، ما يجعل الباحثين عن متعة الأجواء الجميلة التي تشهدها العاصمة خلال هذه الأيام أمام خيار وحيد إما الرضوخ للإيجار أو المغادرة لمواقع أخرى.

وقال أحد المواطنين إنه حضر بعد العشاء برفقة أسرته واستمر لأكثر من ساعة يبحث عن موقع بسبب مزاحمة جلسات الإيجار، موضحًا أن غيره الكثير أيضًا، مطالباً بتشديد الرقابة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرأس بـ 35 ريالًا".. عمالة تحوّل مواقف ملعب الملك فهد الدولي لمقهى معسل
سبق

حولت عمالة المواقف المفتوحة الخاصة بملعب إستاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة "الرياض" إلى أشبه ما يكون بمقهى لتقديم المعسل رغم قرار المنع، غير آبهين بخطورة ذلك صحياً في ظل جائحة كورونا وتدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالاحترازات واكتظاظ الموقع بالأطفال وكبار السن.
وتقوم العمالة والباعة الجائلون بإخفاء المعسل في مركبات مخصصة لبيع أغراض أخرى مثل البطاطس والعصيرات، والذرة وتأجير الزل والجلسات، وبيع الحطب والشاي وإخراجها عند الطلب خوفاً من حملات التفتيش المفاجئة التي تنفذها الجهات المعنية.
وفي هذا السياق أكد أحد العمالة، يعمل في مركبة لبيع البطاطس والمشروبات الحارة والباردة لـ"سبق" أن قيمة المعسل والتي يخفيها في مكان بعيد عن الأنظار يبلغ 35 ريالًا ومع الجلسة 45 ريالًا.

يأتي هذا في وقت اشتكت فيه بعض الأسر من قيام البعض بالاستيلاء على مساحات شاسعة حول الملعب، وخاصة الشمالية منها ونصب جلسات فيها ومن ثم تأجيرها مع المعسل دون وجه حق، موضحين أنه بإمكانهم التأجير ولكن بغير تلك الطريقة بوضعها في المركبة واختيار موقع بعد حضور الزبون وليس نشرها على مساحة المواقف وحجزها، ما يجعل الباحثين عن متعة الأجواء الجميلة التي تشهدها العاصمة خلال هذه الأيام أمام خيار وحيد إما الرضوخ للإيجار أو المغادرة لمواقع أخرى.

وقال أحد المواطنين إنه حضر بعد العشاء برفقة أسرته واستمر لأكثر من ساعة يبحث عن موقع بسبب مزاحمة جلسات الإيجار، موضحًا أن غيره الكثير أيضًا، مطالباً بتشديد الرقابة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
07:51 PM

"الرأس بـ 35 ريالًا".. عمالة تحوّل مواقف ملعب الملك فهد الدولي لمقهى معسل

الساحات تؤجر بـ 10 ريالات للساعة..  والأسر تشكو

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
8
5,470

حولت عمالة المواقف المفتوحة الخاصة بملعب إستاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة "الرياض" إلى أشبه ما يكون بمقهى لتقديم المعسل رغم قرار المنع، غير آبهين بخطورة ذلك صحياً في ظل جائحة كورونا وتدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالاحترازات واكتظاظ الموقع بالأطفال وكبار السن.
وتقوم العمالة والباعة الجائلون بإخفاء المعسل في مركبات مخصصة لبيع أغراض أخرى مثل البطاطس والعصيرات، والذرة وتأجير الزل والجلسات، وبيع الحطب والشاي وإخراجها عند الطلب خوفاً من حملات التفتيش المفاجئة التي تنفذها الجهات المعنية.
وفي هذا السياق أكد أحد العمالة، يعمل في مركبة لبيع البطاطس والمشروبات الحارة والباردة لـ"سبق" أن قيمة المعسل والتي يخفيها في مكان بعيد عن الأنظار يبلغ 35 ريالًا ومع الجلسة 45 ريالًا.

يأتي هذا في وقت اشتكت فيه بعض الأسر من قيام البعض بالاستيلاء على مساحات شاسعة حول الملعب، وخاصة الشمالية منها ونصب جلسات فيها ومن ثم تأجيرها مع المعسل دون وجه حق، موضحين أنه بإمكانهم التأجير ولكن بغير تلك الطريقة بوضعها في المركبة واختيار موقع بعد حضور الزبون وليس نشرها على مساحة المواقف وحجزها، ما يجعل الباحثين عن متعة الأجواء الجميلة التي تشهدها العاصمة خلال هذه الأيام أمام خيار وحيد إما الرضوخ للإيجار أو المغادرة لمواقع أخرى.

وقال أحد المواطنين إنه حضر بعد العشاء برفقة أسرته واستمر لأكثر من ساعة يبحث عن موقع بسبب مزاحمة جلسات الإيجار، موضحًا أن غيره الكثير أيضًا، مطالباً بتشديد الرقابة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,514

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة