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"الصحة": تسجيل 1039 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1061 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 7 مايو 2021، تسجيل 1039 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 424445 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1061 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 407650 حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7045 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9750 والحالات الحرجة 1311 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1039 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1061 خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 7 مايو 2021، تسجيل 1039 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 424445 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1061 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 407650 حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7045 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9750 والحالات الحرجة 1311 حالة.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
03:36 PM
اخر تعديل
07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
11:20 PM

"الصحة": تسجيل 1039 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1061 خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
11,275

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 7 مايو 2021، تسجيل 1039 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 424445 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1061 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 407650 حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7045 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9750 والحالات الحرجة 1311 حالة.

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