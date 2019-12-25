النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة رجل مرور دهساً بطريق الحرمين بجدة خلال أداء واجبه

فاجأته سيارة من نوع "دينا" بعد ترجله من دوريته

تباشر الجهات المعنية حالياً حادثة دهس لرجل مرور على طريق الحرمين بجدة، في أثناء أداء عمله بعد ترجله من دوريته قبل جسر الجامعة، حيث فاجأته سيارة من نوع "دينا" ودهسته.

وأكّدت المصادر أن الفرق الإسعافية باشرت الواقعة، وأن رجل المرور تُوفي بموقع الحادثة.

"سبق" تكشف مزيداً من التفاصيل حول الحادثة لاحقاً.

جدة دهس رجل مرور طريق الحرمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفاة رجل مرور دهساً بطريق الحرمين بجدة خلال أداء واجبه
سبق

تباشر الجهات المعنية حالياً حادثة دهس لرجل مرور على طريق الحرمين بجدة، في أثناء أداء عمله بعد ترجله من دوريته قبل جسر الجامعة، حيث فاجأته سيارة من نوع "دينا" ودهسته.

وأكّدت المصادر أن الفرق الإسعافية باشرت الواقعة، وأن رجل المرور تُوفي بموقع الحادثة.

"سبق" تكشف مزيداً من التفاصيل حول الحادثة لاحقاً.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
09:16 AM

وفاة رجل مرور دهساً بطريق الحرمين بجدة خلال أداء واجبه

فاجأته سيارة من نوع "دينا" بعد ترجله من دوريته

A A A
سعود الدعجاني - جدة
16
11,256

تباشر الجهات المعنية حالياً حادثة دهس لرجل مرور على طريق الحرمين بجدة، في أثناء أداء عمله بعد ترجله من دوريته قبل جسر الجامعة، حيث فاجأته سيارة من نوع "دينا" ودهسته.

وأكّدت المصادر أن الفرق الإسعافية باشرت الواقعة، وأن رجل المرور تُوفي بموقع الحادثة.

"سبق" تكشف مزيداً من التفاصيل حول الحادثة لاحقاً.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,787
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,464
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,835
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,345

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة