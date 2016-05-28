استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في الوزارة اليوم، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراى كوديلكا وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة بحضور مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم. وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك. على جانب آخر استقبل الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة بلال أكبر، المعين حديثاً سفيرًا لبلاده لدى المملكة. وتمنى خلال الاستقبال التوفيق للسفير في مهام عمله الجديدة، حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت.

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفيري التشيك وهولندا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-27 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في الوزارة اليوم، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراى كوديلكا وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة بحضور مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.



وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.



على جانب آخر استقبل الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة بلال أكبر، المعين حديثاً سفيرًا لبلاده لدى المملكة.



وتمنى خلال الاستقبال التوفيق للسفير في مهام عمله الجديدة، حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442 04:58 PM

اخر تعديل 28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442 12:14 AM

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفيري التشيك وهولندا استقبل السفير الباكستاني المعين حديثاً لدى المملكة





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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في الوزارة اليوم، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراى كوديلكا وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة بحضور مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.



وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.



على جانب آخر استقبل الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة بلال أكبر، المعين حديثاً سفيرًا لبلاده لدى المملكة.



وتمنى خلال الاستقبال التوفيق للسفير في مهام عمله الجديدة، حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت.