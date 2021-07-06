ردًا على إثيوبيا..الجامعة العربية: مواقف مصر والسودان من سد النهضة عادلة ومحل إجماع

اتهمت أديس أبابا بمحاولة الوقيعة بينها وبين الاتحاد الإفريقي

أكدت الجامعة العربية اليوم (الثلاثاء) أن مواقف مصر والسودان في المطالبة باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة الإثيوبي عادلة، وهي محل إجماع عربي؛ وذلك ردًا على رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن برفض تدخل الجامعة في أزمة سد النهضة.

واتهمت الجامعة العربية إثيوبيا بمحاولة الوقيعة بينها وبين الاتحاد الإفريقي.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن تضمنت مغالطات عديدة، لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى دق إسفين بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة.

وأضاف أن الجامعة العربية ليست في وارد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الإفريقي، خصوصًا أنها تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضًا دول أعضاء في الاتحاد.

وبيّن المصدر أن الجامعة تحتفظ بأطرٍ وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الإفريقي، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا، فضلاً عن العلاقة الودية الممتازة التي تربط الأمين العام للجامعة العربية بالسيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد.

ولفت إلى أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، الذي يستند إلى قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعي ومنطقي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان.