النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة الطائف" تؤهل 450 معلماً ومعلمة بدورات التدريب الصيفي

شارك نحو ٤٥٠ معلماً ومعلمة في دورات التدريب الصيفي لمنسوبي التعليم العام، التي تقدمها جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية، تحت إشراف المركز الوطني للتطوير المهني.

وتقدم الدورات التدريبية من قبل منسوبي كلية التربية، الذين تولوا إعداد الحقائب التدريبية، التي حُكمت مبدئياً من الكلية، ورُفعت للتحكيم النهائي من قبل وزارة التعليم.

وأوضح عميد كلية التربية بالجامعة الدكتور بكر عبدالباسط كمال، أن الدورات التدريبية تهتم بتزويد منسوبي التعليم العام بمهارات التدريس والتعليم المتخصصة بمقررات الرياضيات والعلوم وتدريبهم عليها، وإكسابهم الجوانب الإيجابية لتدعيم السلوك الإيجابي لدى طلبة التعليم العام، وفتح نوافذ استخدام مهارات البحث العلمي في الميدان التربوي.

وبين الدكتور كمال أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى رفع مستوى العاملين في المجال التعليمي، ورفع مستوى تأهيلهم، وتعزيز دورهم لجعلهم قادرين على تلبية متطلبات العصر، وجعل التعليم السعودي قادراً على الريادة والتميز الإقليمي والعالمي.

وفي هذا الصدد، طرحت جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية خمسة برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات، هي: تعليم الرياضيات في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين قدمها الدكتور السعيد محمود عراقي، ودعم السلوك الإيجابي في المرحلة الابتدائية قدمها الدكتور عبدالله علي بنيان، ومهارات البحث العلمي وتوظيفها في الميدان التربوي، قدمها الدكتور عبدالعزيز عبدالله القحطاني، وتدريس العلوم وفق التوجهات الحديثة، قدمها الدكتور محمد خير السلامات، والتوجهات العالمية الحديثة في تدريس العلوم: معايير العلوم الجيل القادم، قدمتها الدكتورة سناء محمد أبوعاذرة.

وجرى توزيع المعلمين والمعلمات على البرامج الخمسة التدريبية، وتنفذ أسبوعياً بواقع أربع ساعات يومياً، وتتكرر لمدة أربع أسابيع لمجموعات مختلفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"جامعة الطائف" تؤهل 450 معلماً ومعلمة بدورات التدريب الصيفي
سبق

شارك نحو ٤٥٠ معلماً ومعلمة في دورات التدريب الصيفي لمنسوبي التعليم العام، التي تقدمها جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية، تحت إشراف المركز الوطني للتطوير المهني.

وتقدم الدورات التدريبية من قبل منسوبي كلية التربية، الذين تولوا إعداد الحقائب التدريبية، التي حُكمت مبدئياً من الكلية، ورُفعت للتحكيم النهائي من قبل وزارة التعليم.

وأوضح عميد كلية التربية بالجامعة الدكتور بكر عبدالباسط كمال، أن الدورات التدريبية تهتم بتزويد منسوبي التعليم العام بمهارات التدريس والتعليم المتخصصة بمقررات الرياضيات والعلوم وتدريبهم عليها، وإكسابهم الجوانب الإيجابية لتدعيم السلوك الإيجابي لدى طلبة التعليم العام، وفتح نوافذ استخدام مهارات البحث العلمي في الميدان التربوي.

وبين الدكتور كمال أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى رفع مستوى العاملين في المجال التعليمي، ورفع مستوى تأهيلهم، وتعزيز دورهم لجعلهم قادرين على تلبية متطلبات العصر، وجعل التعليم السعودي قادراً على الريادة والتميز الإقليمي والعالمي.

وفي هذا الصدد، طرحت جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية خمسة برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات، هي: تعليم الرياضيات في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين قدمها الدكتور السعيد محمود عراقي، ودعم السلوك الإيجابي في المرحلة الابتدائية قدمها الدكتور عبدالله علي بنيان، ومهارات البحث العلمي وتوظيفها في الميدان التربوي، قدمها الدكتور عبدالعزيز عبدالله القحطاني، وتدريس العلوم وفق التوجهات الحديثة، قدمها الدكتور محمد خير السلامات، والتوجهات العالمية الحديثة في تدريس العلوم: معايير العلوم الجيل القادم، قدمتها الدكتورة سناء محمد أبوعاذرة.

وجرى توزيع المعلمين والمعلمات على البرامج الخمسة التدريبية، وتنفذ أسبوعياً بواقع أربع ساعات يومياً، وتتكرر لمدة أربع أسابيع لمجموعات مختلفة.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
01:53 PM

"جامعة الطائف" تؤهل 450 معلماً ومعلمة بدورات التدريب الصيفي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
34

شارك نحو ٤٥٠ معلماً ومعلمة في دورات التدريب الصيفي لمنسوبي التعليم العام، التي تقدمها جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية، تحت إشراف المركز الوطني للتطوير المهني.

وتقدم الدورات التدريبية من قبل منسوبي كلية التربية، الذين تولوا إعداد الحقائب التدريبية، التي حُكمت مبدئياً من الكلية، ورُفعت للتحكيم النهائي من قبل وزارة التعليم.

وأوضح عميد كلية التربية بالجامعة الدكتور بكر عبدالباسط كمال، أن الدورات التدريبية تهتم بتزويد منسوبي التعليم العام بمهارات التدريس والتعليم المتخصصة بمقررات الرياضيات والعلوم وتدريبهم عليها، وإكسابهم الجوانب الإيجابية لتدعيم السلوك الإيجابي لدى طلبة التعليم العام، وفتح نوافذ استخدام مهارات البحث العلمي في الميدان التربوي.

وبين الدكتور كمال أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى رفع مستوى العاملين في المجال التعليمي، ورفع مستوى تأهيلهم، وتعزيز دورهم لجعلهم قادرين على تلبية متطلبات العصر، وجعل التعليم السعودي قادراً على الريادة والتميز الإقليمي والعالمي.

وفي هذا الصدد، طرحت جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية خمسة برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات، هي: تعليم الرياضيات في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين قدمها الدكتور السعيد محمود عراقي، ودعم السلوك الإيجابي في المرحلة الابتدائية قدمها الدكتور عبدالله علي بنيان، ومهارات البحث العلمي وتوظيفها في الميدان التربوي، قدمها الدكتور عبدالعزيز عبدالله القحطاني، وتدريس العلوم وفق التوجهات الحديثة، قدمها الدكتور محمد خير السلامات، والتوجهات العالمية الحديثة في تدريس العلوم: معايير العلوم الجيل القادم، قدمتها الدكتورة سناء محمد أبوعاذرة.

وجرى توزيع المعلمين والمعلمات على البرامج الخمسة التدريبية، وتنفذ أسبوعياً بواقع أربع ساعات يومياً، وتتكرر لمدة أربع أسابيع لمجموعات مختلفة.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,215
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,353
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,287
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,187

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة