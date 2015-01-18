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"البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري": 30 يومًا على انتهاء الفترة التصحيحية وضبط المتسترين بالذكاء الاصطناعي

حثّ البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونيًا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها بعد شهر واحد في 16 فبراير 2022م.

وأكد البرنامج أن فترة الثلاثين يومًا المتبقية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.

ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر خلال الشهر الأخير من الفترة التصحيحية تلقي طلبات تصحيح الأوضاع إلكترونيًا من خلال: mc.gov.sa وفق الخيارات التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.

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"البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري": 30 يومًا على انتهاء الفترة التصحيحية وضبط المتسترين بالذكاء الاصطناعي
سبق

حثّ البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونيًا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها بعد شهر واحد في 16 فبراير 2022م.

وأكد البرنامج أن فترة الثلاثين يومًا المتبقية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.

ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر خلال الشهر الأخير من الفترة التصحيحية تلقي طلبات تصحيح الأوضاع إلكترونيًا من خلال: mc.gov.sa وفق الخيارات التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:56 PM

"البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري": 30 يومًا على انتهاء الفترة التصحيحية وضبط المتسترين بالذكاء الاصطناعي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
4,356

حثّ البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونيًا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها بعد شهر واحد في 16 فبراير 2022م.

وأكد البرنامج أن فترة الثلاثين يومًا المتبقية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.

ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر خلال الشهر الأخير من الفترة التصحيحية تلقي طلبات تصحيح الأوضاع إلكترونيًا من خلال: mc.gov.sa وفق الخيارات التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.

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