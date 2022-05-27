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"هيئة الاتصالات" تجدد دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة ضوابط السرعات

لتوفير خدمات للمشتركين بجودة عالية

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة "ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة"؛ وذلك في إطار دورها الفاعل في تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير خدمات الاتصالات للمشتركين بجودة عالية، وسعياً في تحسين الوضع الراهن لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة.

وأعلنت الهيئة عن تمديدها لموعد استلام المرئيات، داعيةً جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa وتقديم ملحوظاتهم ومرئياتهم بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وُجِدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني MIN-Speed@citc.gov.sa وذلك في موعدٍ أقصاه يوم السبت 19/ 10/ 1440هـ‏ الموافق 22/ 6/ 2019م.

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"هيئة الاتصالات" تجدد دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة ضوابط السرعات
سبق

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة "ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة"؛ وذلك في إطار دورها الفاعل في تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير خدمات الاتصالات للمشتركين بجودة عالية، وسعياً في تحسين الوضع الراهن لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة.

وأعلنت الهيئة عن تمديدها لموعد استلام المرئيات، داعيةً جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa وتقديم ملحوظاتهم ومرئياتهم بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وُجِدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني MIN-Speed@citc.gov.sa وذلك في موعدٍ أقصاه يوم السبت 19/ 10/ 1440هـ‏ الموافق 22/ 6/ 2019م.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
04:56 PM

"هيئة الاتصالات" تجدد دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة ضوابط السرعات

لتوفير خدمات للمشتركين بجودة عالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
771

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة "ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة"؛ وذلك في إطار دورها الفاعل في تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير خدمات الاتصالات للمشتركين بجودة عالية، وسعياً في تحسين الوضع الراهن لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة.

وأعلنت الهيئة عن تمديدها لموعد استلام المرئيات، داعيةً جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa وتقديم ملحوظاتهم ومرئياتهم بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وُجِدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني MIN-Speed@citc.gov.sa وذلك في موعدٍ أقصاه يوم السبت 19/ 10/ 1440هـ‏ الموافق 22/ 6/ 2019م.

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200 مليون

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