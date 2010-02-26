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"المسند" يُحمِّل الأرصاد أي كارثة جوية تقع جراء حجب الرادارات عن المواطنين

ويوضح: حادثة بردية المدينة التاريخية هل يمكن توقعها؟ وكيف ومتى وأين تتشكل؟

حمل أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبد الله المسند الأرصاد أي كارثة جوية تقع جراء حجب الرادارات عن المواطنين الذين يتابعون التغيرات الجوية عبرها، بل ويحذرون الناس من الخطر في حين غفلة من الأرصاد.

وأضاف "المسند" بأن للهواة في السعودية جهوداً في تحذير الناس من البرد عبر متابعة صور رادار دوبلر، والتي تتيح لهم التحذير منها، خلال وقت يقل عن 30 دقيقة، ولكن الآن حُرموا منها، وحُجبت المواقع من قبل هيئة الأرصاد لعلة تعرفونها.

وقال "المسند" في حديث مطول بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حول حادثة بردية المدينة المنورة التاريخية، والتي وقعت يوم أمس السبت 24 فبراير 2018، هل يمكن توقعها؟ وكيف ومتى وأين تتشكل؟.

‏وأشار "المسند": عندما تٌفتح الرادارات للمواطنين، هناك علامات ميدانية (غير علمية أو دقيقة) ممكن أن نستدل بها على وجود البرد في سحب المزن الركامي، والعلامات كثيرة ومنها: ظهور لون أخضر فاتح في السماء، وسببه أن اللون الأخضر ـ في أشعة الشمس ـ ينعكس من حبات البرد.

‏وتابع أن رادار دوبلر يستطيع كشف الخلايا الرعدية المحملة بالبرد إلى حد كبير، بل ويستطيع تحديد أحجامها وفقاً لحجم الطاقة المنعكسة من حبات البرد إلى الرادار، والتحذير من تكون حبات البرد في السحب مسألة ممكنة ولكنها معقدة ومضنية، وتحتاج إلى إمكانات تقنية، ومراقبة ساعية لتشكل السحب.

السحب الركامية

‏سحب المزن الركامي غالباً ما تشكل عدة مخاطر منها: سقوط البرد، الرياح الهابطة العنيفة والمثيرة للغبار، أمطار كثيفة وفي وقت قصير، قصف الرعد والصواعق، وهي منطقة محظور على الطيران الدخول فيها، وهي (عادة) تتشكل في الأجواء الحارة في أول الموسم المطري أو في آخره هذا والله أعلم.

تكوّن حبات البرد

‏وتكون حبات البرد الكبيرة يكون باتجاه الكتلة الدافئة (غالباً في السعودية في اتجاه الشرق أو الجنوب الشرقي من السحابة).

‏وعندما تزداد حبات البرد عن حجمه الطبيعي فإنه يتسبب في أضرار بالغة في الممتلكات من مزروعات، وحيوانات، وسيارات، وغيرها كيف لا وسرعة نزولها تبلغ أحياناً 160كلم في الساعة وقدّر الخالق أن تتشكل حبات البرد في قمم السحب الجبلية (سحب المزن الركامي ذات الرطوبة العالية، والبرودة الشديدة، والمشهد المهيب، والتي وصفها الله بقوله: (وينزل من السماء من جبال فيها من برد)، وهي مخيفة المنظر إذا ظهرت للعيان، ولكن في أحيان كثيرة لا نشاهدها بسبب الغيوم المنخفضة.

‏وحتى تتكون الجبال التي فيها برد تتطلب قوة رفع للهواء الرطب، متمثلة بالتقاء كتلتين هوائيتين حارة وباردة، أو رياح حملانية صاعدة بسبب حرارة سطح الأرض، فتنتفش السحابة بشكل سريع وبديع، بل تبلغ ارتفاعات شاهقة تصل قممها أحياناً إلى نحو 15كم، وقاعدتها منخفضة إلى أقل من 1كلم أحياناً.

شروط تكون حبات البرد

‏شريطة أن يكون ارتفاع خط التجمد أقل من 3400م، وفي تلك السحب تتشكل وتُخلق حبات البرد في مستوى شديد البرودة ورطب، وطبعاً هذا يكون فوق خط التجمد (صفر مئوي)، والذي يختلف ارتفاعه وفقاً لعوامل جغرافية وجوية عدة.

‏وحبات البرد عبارة عن قطرة مطر تشكلت فهوت إلى أسفل السحابة، ثم رُفعت عبر التيارات الصاعدة القوية (حوالي 96كم في الساعة) إلى مستوى رطب وشديد البرودة ( من صفر إلى حوالي -40م) في الطبقات العليا من سحب المزن الركامي، فتجمدت ثم تهوي مرة ثانية.

سرعة حبات البرد

‏ثم لا يلبث التيار الصاعد أن يرفعها مجدداً إلى مستوى التجمد الشديد، فتصطدم بقطرات مطر في طريقها ثم تتجمد عليها، فتُكسى طبقات جديدة، فيكبر حجمها، فتهوي إلى الأرض بسرعة عالية نحو160كلم سا، وفي طريقها للأرض تخسر بعض وزنها وحجمها بسبب مرورها في طبقات أدفأ وهذا رحمة من الله بعبادة.

حجم حبات البرد

‏وكبر حجم حبة البرد دلالة على طول حمل السحاب لها، بسبب قوة الرياح الصاعدة، والتي تُنميها كلما نزلت رُفعت، فيتعاظم سمكها وحجمها ووزنها حتى تتغلب على قوة الرفع فتنزل بشكل حبات غير اعتيادية، كما حصل في برد المدينة يوم السبت 24 فبراير 2018.

سرعة حبات البرد

‏ووفقاً للمشاهد المصورة من حالة برد المدينة أتوقع أن سرعة التيار الصاعد تتراوح من 90 إلى 110 كلم في الساعة حتى يشكل حبات برد بحجم البيض أو يزيد قليلاً. وحتى حبات البرد العظيمة التي سقطت في المدينة من رحمة الله أنها فقدت جزءاً من وزنها وحجمها وهي في طريقها إلى الأرض.

وحادثة المدينة توافرت فيها العوامل الجوية كاملة بامتياز ومنها توفر الرطوبة العالية في طبقات الجو العليا، وتصادم كتلة هوائية شمالية شرقية مع غربية فوق السطح وعلى علو 1.5كم، وعندما ينزل البرد يخفض الحرارة بشكل سريع ويتسبب بتشكل الضباب؛ لكون الرطوبة عالية وتزامنت مع برودة عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يُحمِّل الأرصاد أي كارثة جوية تقع جراء حجب الرادارات عن المواطنين
سبق

حمل أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبد الله المسند الأرصاد أي كارثة جوية تقع جراء حجب الرادارات عن المواطنين الذين يتابعون التغيرات الجوية عبرها، بل ويحذرون الناس من الخطر في حين غفلة من الأرصاد.

وأضاف "المسند" بأن للهواة في السعودية جهوداً في تحذير الناس من البرد عبر متابعة صور رادار دوبلر، والتي تتيح لهم التحذير منها، خلال وقت يقل عن 30 دقيقة، ولكن الآن حُرموا منها، وحُجبت المواقع من قبل هيئة الأرصاد لعلة تعرفونها.

وقال "المسند" في حديث مطول بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حول حادثة بردية المدينة المنورة التاريخية، والتي وقعت يوم أمس السبت 24 فبراير 2018، هل يمكن توقعها؟ وكيف ومتى وأين تتشكل؟.

‏وأشار "المسند": عندما تٌفتح الرادارات للمواطنين، هناك علامات ميدانية (غير علمية أو دقيقة) ممكن أن نستدل بها على وجود البرد في سحب المزن الركامي، والعلامات كثيرة ومنها: ظهور لون أخضر فاتح في السماء، وسببه أن اللون الأخضر ـ في أشعة الشمس ـ ينعكس من حبات البرد.

‏وتابع أن رادار دوبلر يستطيع كشف الخلايا الرعدية المحملة بالبرد إلى حد كبير، بل ويستطيع تحديد أحجامها وفقاً لحجم الطاقة المنعكسة من حبات البرد إلى الرادار، والتحذير من تكون حبات البرد في السحب مسألة ممكنة ولكنها معقدة ومضنية، وتحتاج إلى إمكانات تقنية، ومراقبة ساعية لتشكل السحب.

السحب الركامية

‏سحب المزن الركامي غالباً ما تشكل عدة مخاطر منها: سقوط البرد، الرياح الهابطة العنيفة والمثيرة للغبار، أمطار كثيفة وفي وقت قصير، قصف الرعد والصواعق، وهي منطقة محظور على الطيران الدخول فيها، وهي (عادة) تتشكل في الأجواء الحارة في أول الموسم المطري أو في آخره هذا والله أعلم.

تكوّن حبات البرد

‏وتكون حبات البرد الكبيرة يكون باتجاه الكتلة الدافئة (غالباً في السعودية في اتجاه الشرق أو الجنوب الشرقي من السحابة).

‏وعندما تزداد حبات البرد عن حجمه الطبيعي فإنه يتسبب في أضرار بالغة في الممتلكات من مزروعات، وحيوانات، وسيارات، وغيرها كيف لا وسرعة نزولها تبلغ أحياناً 160كلم في الساعة وقدّر الخالق أن تتشكل حبات البرد في قمم السحب الجبلية (سحب المزن الركامي ذات الرطوبة العالية، والبرودة الشديدة، والمشهد المهيب، والتي وصفها الله بقوله: (وينزل من السماء من جبال فيها من برد)، وهي مخيفة المنظر إذا ظهرت للعيان، ولكن في أحيان كثيرة لا نشاهدها بسبب الغيوم المنخفضة.

‏وحتى تتكون الجبال التي فيها برد تتطلب قوة رفع للهواء الرطب، متمثلة بالتقاء كتلتين هوائيتين حارة وباردة، أو رياح حملانية صاعدة بسبب حرارة سطح الأرض، فتنتفش السحابة بشكل سريع وبديع، بل تبلغ ارتفاعات شاهقة تصل قممها أحياناً إلى نحو 15كم، وقاعدتها منخفضة إلى أقل من 1كلم أحياناً.

شروط تكون حبات البرد

‏شريطة أن يكون ارتفاع خط التجمد أقل من 3400م، وفي تلك السحب تتشكل وتُخلق حبات البرد في مستوى شديد البرودة ورطب، وطبعاً هذا يكون فوق خط التجمد (صفر مئوي)، والذي يختلف ارتفاعه وفقاً لعوامل جغرافية وجوية عدة.

‏وحبات البرد عبارة عن قطرة مطر تشكلت فهوت إلى أسفل السحابة، ثم رُفعت عبر التيارات الصاعدة القوية (حوالي 96كم في الساعة) إلى مستوى رطب وشديد البرودة ( من صفر إلى حوالي -40م) في الطبقات العليا من سحب المزن الركامي، فتجمدت ثم تهوي مرة ثانية.

سرعة حبات البرد

‏ثم لا يلبث التيار الصاعد أن يرفعها مجدداً إلى مستوى التجمد الشديد، فتصطدم بقطرات مطر في طريقها ثم تتجمد عليها، فتُكسى طبقات جديدة، فيكبر حجمها، فتهوي إلى الأرض بسرعة عالية نحو160كلم سا، وفي طريقها للأرض تخسر بعض وزنها وحجمها بسبب مرورها في طبقات أدفأ وهذا رحمة من الله بعبادة.

حجم حبات البرد

‏وكبر حجم حبة البرد دلالة على طول حمل السحاب لها، بسبب قوة الرياح الصاعدة، والتي تُنميها كلما نزلت رُفعت، فيتعاظم سمكها وحجمها ووزنها حتى تتغلب على قوة الرفع فتنزل بشكل حبات غير اعتيادية، كما حصل في برد المدينة يوم السبت 24 فبراير 2018.

سرعة حبات البرد

‏ووفقاً للمشاهد المصورة من حالة برد المدينة أتوقع أن سرعة التيار الصاعد تتراوح من 90 إلى 110 كلم في الساعة حتى يشكل حبات برد بحجم البيض أو يزيد قليلاً. وحتى حبات البرد العظيمة التي سقطت في المدينة من رحمة الله أنها فقدت جزءاً من وزنها وحجمها وهي في طريقها إلى الأرض.

وحادثة المدينة توافرت فيها العوامل الجوية كاملة بامتياز ومنها توفر الرطوبة العالية في طبقات الجو العليا، وتصادم كتلة هوائية شمالية شرقية مع غربية فوق السطح وعلى علو 1.5كم، وعندما ينزل البرد يخفض الحرارة بشكل سريع ويتسبب بتشكل الضباب؛ لكون الرطوبة عالية وتزامنت مع برودة عالية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:56 AM

"المسند" يُحمِّل الأرصاد أي كارثة جوية تقع جراء حجب الرادارات عن المواطنين

ويوضح: حادثة بردية المدينة التاريخية هل يمكن توقعها؟ وكيف ومتى وأين تتشكل؟

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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حمل أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبد الله المسند الأرصاد أي كارثة جوية تقع جراء حجب الرادارات عن المواطنين الذين يتابعون التغيرات الجوية عبرها، بل ويحذرون الناس من الخطر في حين غفلة من الأرصاد.

وأضاف "المسند" بأن للهواة في السعودية جهوداً في تحذير الناس من البرد عبر متابعة صور رادار دوبلر، والتي تتيح لهم التحذير منها، خلال وقت يقل عن 30 دقيقة، ولكن الآن حُرموا منها، وحُجبت المواقع من قبل هيئة الأرصاد لعلة تعرفونها.

وقال "المسند" في حديث مطول بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حول حادثة بردية المدينة المنورة التاريخية، والتي وقعت يوم أمس السبت 24 فبراير 2018، هل يمكن توقعها؟ وكيف ومتى وأين تتشكل؟.

‏وأشار "المسند": عندما تٌفتح الرادارات للمواطنين، هناك علامات ميدانية (غير علمية أو دقيقة) ممكن أن نستدل بها على وجود البرد في سحب المزن الركامي، والعلامات كثيرة ومنها: ظهور لون أخضر فاتح في السماء، وسببه أن اللون الأخضر ـ في أشعة الشمس ـ ينعكس من حبات البرد.

‏وتابع أن رادار دوبلر يستطيع كشف الخلايا الرعدية المحملة بالبرد إلى حد كبير، بل ويستطيع تحديد أحجامها وفقاً لحجم الطاقة المنعكسة من حبات البرد إلى الرادار، والتحذير من تكون حبات البرد في السحب مسألة ممكنة ولكنها معقدة ومضنية، وتحتاج إلى إمكانات تقنية، ومراقبة ساعية لتشكل السحب.

السحب الركامية

‏سحب المزن الركامي غالباً ما تشكل عدة مخاطر منها: سقوط البرد، الرياح الهابطة العنيفة والمثيرة للغبار، أمطار كثيفة وفي وقت قصير، قصف الرعد والصواعق، وهي منطقة محظور على الطيران الدخول فيها، وهي (عادة) تتشكل في الأجواء الحارة في أول الموسم المطري أو في آخره هذا والله أعلم.

تكوّن حبات البرد

‏وتكون حبات البرد الكبيرة يكون باتجاه الكتلة الدافئة (غالباً في السعودية في اتجاه الشرق أو الجنوب الشرقي من السحابة).

‏وعندما تزداد حبات البرد عن حجمه الطبيعي فإنه يتسبب في أضرار بالغة في الممتلكات من مزروعات، وحيوانات، وسيارات، وغيرها كيف لا وسرعة نزولها تبلغ أحياناً 160كلم في الساعة وقدّر الخالق أن تتشكل حبات البرد في قمم السحب الجبلية (سحب المزن الركامي ذات الرطوبة العالية، والبرودة الشديدة، والمشهد المهيب، والتي وصفها الله بقوله: (وينزل من السماء من جبال فيها من برد)، وهي مخيفة المنظر إذا ظهرت للعيان، ولكن في أحيان كثيرة لا نشاهدها بسبب الغيوم المنخفضة.

‏وحتى تتكون الجبال التي فيها برد تتطلب قوة رفع للهواء الرطب، متمثلة بالتقاء كتلتين هوائيتين حارة وباردة، أو رياح حملانية صاعدة بسبب حرارة سطح الأرض، فتنتفش السحابة بشكل سريع وبديع، بل تبلغ ارتفاعات شاهقة تصل قممها أحياناً إلى نحو 15كم، وقاعدتها منخفضة إلى أقل من 1كلم أحياناً.

شروط تكون حبات البرد

‏شريطة أن يكون ارتفاع خط التجمد أقل من 3400م، وفي تلك السحب تتشكل وتُخلق حبات البرد في مستوى شديد البرودة ورطب، وطبعاً هذا يكون فوق خط التجمد (صفر مئوي)، والذي يختلف ارتفاعه وفقاً لعوامل جغرافية وجوية عدة.

‏وحبات البرد عبارة عن قطرة مطر تشكلت فهوت إلى أسفل السحابة، ثم رُفعت عبر التيارات الصاعدة القوية (حوالي 96كم في الساعة) إلى مستوى رطب وشديد البرودة ( من صفر إلى حوالي -40م) في الطبقات العليا من سحب المزن الركامي، فتجمدت ثم تهوي مرة ثانية.

سرعة حبات البرد

‏ثم لا يلبث التيار الصاعد أن يرفعها مجدداً إلى مستوى التجمد الشديد، فتصطدم بقطرات مطر في طريقها ثم تتجمد عليها، فتُكسى طبقات جديدة، فيكبر حجمها، فتهوي إلى الأرض بسرعة عالية نحو160كلم سا، وفي طريقها للأرض تخسر بعض وزنها وحجمها بسبب مرورها في طبقات أدفأ وهذا رحمة من الله بعبادة.

حجم حبات البرد

‏وكبر حجم حبة البرد دلالة على طول حمل السحاب لها، بسبب قوة الرياح الصاعدة، والتي تُنميها كلما نزلت رُفعت، فيتعاظم سمكها وحجمها ووزنها حتى تتغلب على قوة الرفع فتنزل بشكل حبات غير اعتيادية، كما حصل في برد المدينة يوم السبت 24 فبراير 2018.

سرعة حبات البرد

‏ووفقاً للمشاهد المصورة من حالة برد المدينة أتوقع أن سرعة التيار الصاعد تتراوح من 90 إلى 110 كلم في الساعة حتى يشكل حبات برد بحجم البيض أو يزيد قليلاً. وحتى حبات البرد العظيمة التي سقطت في المدينة من رحمة الله أنها فقدت جزءاً من وزنها وحجمها وهي في طريقها إلى الأرض.

وحادثة المدينة توافرت فيها العوامل الجوية كاملة بامتياز ومنها توفر الرطوبة العالية في طبقات الجو العليا، وتصادم كتلة هوائية شمالية شرقية مع غربية فوق السطح وعلى علو 1.5كم، وعندما ينزل البرد يخفض الحرارة بشكل سريع ويتسبب بتشكل الضباب؛ لكون الرطوبة عالية وتزامنت مع برودة عالية.

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