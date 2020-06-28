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فجر اليوم.. الحصيني: أبها سجلت أدنى حرارة بـ 16 مئوية

قال: أعلى درجة في المدينة النبوية كانت "34" ومكة "33"

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أبها سجلت أدنى درجة حرارة فجر اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": أقل درجة حرارة في #أبها كانت "16" مئوية.

وأضاف: أعلى درجة حرارة في المدينة النبوية كانت "34" مئوية ومكة المكرّمة "33" والرياض"30"درجة مئوية.

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فجر اليوم.. الحصيني: أبها سجلت أدنى حرارة بـ 16 مئوية
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أبها سجلت أدنى درجة حرارة فجر اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": أقل درجة حرارة في #أبها كانت "16" مئوية.

وأضاف: أعلى درجة حرارة في المدينة النبوية كانت "34" مئوية ومكة المكرّمة "33" والرياض"30"درجة مئوية.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
08:30 AM

فجر اليوم.. الحصيني: أبها سجلت أدنى حرارة بـ 16 مئوية

قال: أعلى درجة في المدينة النبوية كانت "34" ومكة "33"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,962

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أبها سجلت أدنى درجة حرارة فجر اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": أقل درجة حرارة في #أبها كانت "16" مئوية.

وأضاف: أعلى درجة حرارة في المدينة النبوية كانت "34" مئوية ومكة المكرّمة "33" والرياض"30"درجة مئوية.

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