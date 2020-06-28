وأضاف: أعلى درجة حرارة في المدينة النبوية كانت "34" مئوية ومكة المكرّمة "33" والرياض"30"درجة مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": أقل درجة حرارة في #أبها كانت "16" مئوية.

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أبها سجلت أدنى درجة حرارة فجر اليوم الأحد.

فجر اليوم.. الحصيني: أبها سجلت أدنى حرارة بـ 16 مئوية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-28 أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أبها سجلت أدنى درجة حرارة فجر اليوم الأحد. وقال عبر حسابه في "تويتر": أقل درجة حرارة في #أبها كانت "16" مئوية. وأضاف: أعلى درجة حرارة في المدينة النبوية كانت "34" مئوية ومكة المكرّمة "33" والرياض"30"درجة مئوية.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 08:30 AM

فجر اليوم.. الحصيني: أبها سجلت أدنى حرارة بـ 16 مئوية قال: أعلى درجة في المدينة النبوية كانت "34" ومكة "33"





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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أبها سجلت أدنى درجة حرارة فجر اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": أقل درجة حرارة في #أبها كانت "16" مئوية.

وأضاف: أعلى درجة حرارة في المدينة النبوية كانت "34" مئوية ومكة المكرّمة "33" والرياض"30"درجة مئوية.