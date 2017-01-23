النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها العشوائية على سوريا

"زاخاروفا" قالت: التوتر ليس في مصلحة أي دولة

طالبت روسيا، اليوم (الأربعاء)، إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ الضربات الجوية العشوائية على سوريا، بعد أيام من استهداف إسرائيل قواتٍ إيرانيةً هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا": "ينبغي استبعاد أسلوب شنّ ضربات عشوائية على أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن سوريا"؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن "تاس".

وذكرت "زاخاروفا" أن "مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة، وهو لا يصبّ على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل".

وشدّدت المتحدثة الروسية على أنه "ينبغي ألا نسمح مطلقًا بأن تتحول سوريا، التي تعاني من صراع مسلح منذ سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية".

وأتت تعليقات "زاخاروفا" عقب ضربات نفذتها إسرائيل في سوريا الاثنين الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها العشوائية على سوريا
سبق

طالبت روسيا، اليوم (الأربعاء)، إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ الضربات الجوية العشوائية على سوريا، بعد أيام من استهداف إسرائيل قواتٍ إيرانيةً هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا": "ينبغي استبعاد أسلوب شنّ ضربات عشوائية على أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن سوريا"؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن "تاس".

وذكرت "زاخاروفا" أن "مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة، وهو لا يصبّ على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل".

وشدّدت المتحدثة الروسية على أنه "ينبغي ألا نسمح مطلقًا بأن تتحول سوريا، التي تعاني من صراع مسلح منذ سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية".

وأتت تعليقات "زاخاروفا" عقب ضربات نفذتها إسرائيل في سوريا الاثنين الماضي.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
05:51 PM

روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها العشوائية على سوريا

"زاخاروفا" قالت: التوتر ليس في مصلحة أي دولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
18

طالبت روسيا، اليوم (الأربعاء)، إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ الضربات الجوية العشوائية على سوريا، بعد أيام من استهداف إسرائيل قواتٍ إيرانيةً هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا": "ينبغي استبعاد أسلوب شنّ ضربات عشوائية على أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن سوريا"؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن "تاس".

وذكرت "زاخاروفا" أن "مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة، وهو لا يصبّ على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل".

وشدّدت المتحدثة الروسية على أنه "ينبغي ألا نسمح مطلقًا بأن تتحول سوريا، التي تعاني من صراع مسلح منذ سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية".

وأتت تعليقات "زاخاروفا" عقب ضربات نفذتها إسرائيل في سوريا الاثنين الماضي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,666
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,351
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,581
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,512

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة