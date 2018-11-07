النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة مخالفة لنظام البيانات التجارية بمحافظة العقيق

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة مخالفة لنظام البيانات التجارية بمحافظة العقيق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحبة مؤسسة تزاول نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمحافظة العقيق الواقعة في منطقة الباحة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام البيانات التجارية وبيع منتجات غذائية لا تحمل أي بيانات تجارية، حيث يعد حيازة أو عرض أو بيع تلك المنتجات مخالفاً لنظام البيانات التجارية.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفة.
وكانت الوزارة قد نفذت جولات رقابية تفتيشية بمحافظة العقيق في الباحة حيث تم الوقوف على المنشأة وضبط كميات من منتج الدقيق لا تحمل أي بيانات تجارية توضح بيانات المنتج كالبلد المنتج وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة النظامية وفقاً لنظام البيانات التجارية.
وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي توضع على البضائع والمنتجات للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ووفقاً لنظام البيانات التجارية يجب تضمنها نوعية البضاعة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، والوزن، واسم الصانع أو المنتج، كما يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية على الأقل ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مجهولة المصدر، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة مخالفة لنظام البيانات التجارية بمحافظة العقيق
سبق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحبة مؤسسة تزاول نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمحافظة العقيق الواقعة في منطقة الباحة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام البيانات التجارية وبيع منتجات غذائية لا تحمل أي بيانات تجارية، حيث يعد حيازة أو عرض أو بيع تلك المنتجات مخالفاً لنظام البيانات التجارية.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفة.
وكانت الوزارة قد نفذت جولات رقابية تفتيشية بمحافظة العقيق في الباحة حيث تم الوقوف على المنشأة وضبط كميات من منتج الدقيق لا تحمل أي بيانات تجارية توضح بيانات المنتج كالبلد المنتج وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة النظامية وفقاً لنظام البيانات التجارية.
وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي توضع على البضائع والمنتجات للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ووفقاً لنظام البيانات التجارية يجب تضمنها نوعية البضاعة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، والوزن، واسم الصانع أو المنتج، كما يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية على الأقل ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مجهولة المصدر، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
07:40 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:00 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة مخالفة لنظام البيانات التجارية بمحافظة العقيق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
21
44,561

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحبة مؤسسة تزاول نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمحافظة العقيق الواقعة في منطقة الباحة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام البيانات التجارية وبيع منتجات غذائية لا تحمل أي بيانات تجارية، حيث يعد حيازة أو عرض أو بيع تلك المنتجات مخالفاً لنظام البيانات التجارية.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفة.
وكانت الوزارة قد نفذت جولات رقابية تفتيشية بمحافظة العقيق في الباحة حيث تم الوقوف على المنشأة وضبط كميات من منتج الدقيق لا تحمل أي بيانات تجارية توضح بيانات المنتج كالبلد المنتج وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة النظامية وفقاً لنظام البيانات التجارية.
وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي توضع على البضائع والمنتجات للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ووفقاً لنظام البيانات التجارية يجب تضمنها نوعية البضاعة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، والوزن، واسم الصانع أو المنتج، كما يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية على الأقل ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مجهولة المصدر، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,310
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,566
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,986
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,201

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة