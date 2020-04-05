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"تمكين" تطلق مبادرة "مشاركة الملفات" للجهات الحكومية والخاصة.. تعرَّف عليها

ضمن مبادرتها الوطنية "وطن ما يوقف"

أعلنت شركة تمكين للتقنيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إتاحة ثاني منتجاتها، الذي يسهّل عملية العمل عن بُعد، وجعله ميسرًا على جميع القطاعات، وهو "منصة مشاركة الملفات"، وذلك ضمن مبادرتها الوطنية "وطن ما يوقف"، التي تهدف إلى تزويد الجهات الحكومية والخاصة بأكبر عدد من منتجاتها التي تسهم في تعزيز الإنتاجية، ودعم استمرارية الأعمال، بصفة مجانية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد إطلاق منتج الحضور الذكي.

وقالت الشركة: إن منصة مشاركة الملفات هي منصة مفتوحة المصدر، تعتمد الحلول السحابية لضمان تخزين المعلومات، ومشاركتها بأمان، بدءًا من مستوى أعضاء الفريق الواحد، وصولاً لمستوى الجهة الحكومية والمنشأة كاملة، مع الحفاظ على البيانات داخل السعودية. كما تعمل المنصة على تعزيز وتسهيل نقل المعلومات والبيانات داخل المنشأة أو الجهات التي تتعامل معها عن طريق تمكينها من مشاركة الملفات الخاصة والروابط بأمان وخصوصية، إضافة إلى تحديد مستوى الصلاحيات والتشفير، مع إمكانية التعديل عليها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات، الدكتور محمد بن فيصل الشيبي، أن "رؤية الشركة أن تصبح الشريك التقني المفضل لدى القطاع الحكومي، من خلال التزامنا بدعم الابتكار الوطني، وزيادة المحتوى المحلي، وذلك من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الحكومي من أجل بناء خدمات رقمية، تتسم بالاستدامة الذاتية، وتعزيز استخدامات البرمجيات مفتوحة المصدر داخل السعودية، وفقًا لرؤية السعودية 2030".

وتأتي مبادرة "وطن ما يوقف" ضمن التزام الشركة بالمساهمة في تعزيز الجهود الهادفة التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- لمحاصرة انتشار فيروس كورونا على الأصعدة كافة، منها العمل خارج مقر العمل، وكجزء من مسؤوليتها في تمكين وتعزيز العمل عن بُعد، بوصفها شركة وطنية تقنية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تمكين" تطلق مبادرة "مشاركة الملفات" للجهات الحكومية والخاصة.. تعرَّف عليها
سبق

أعلنت شركة تمكين للتقنيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إتاحة ثاني منتجاتها، الذي يسهّل عملية العمل عن بُعد، وجعله ميسرًا على جميع القطاعات، وهو "منصة مشاركة الملفات"، وذلك ضمن مبادرتها الوطنية "وطن ما يوقف"، التي تهدف إلى تزويد الجهات الحكومية والخاصة بأكبر عدد من منتجاتها التي تسهم في تعزيز الإنتاجية، ودعم استمرارية الأعمال، بصفة مجانية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد إطلاق منتج الحضور الذكي.

وقالت الشركة: إن منصة مشاركة الملفات هي منصة مفتوحة المصدر، تعتمد الحلول السحابية لضمان تخزين المعلومات، ومشاركتها بأمان، بدءًا من مستوى أعضاء الفريق الواحد، وصولاً لمستوى الجهة الحكومية والمنشأة كاملة، مع الحفاظ على البيانات داخل السعودية. كما تعمل المنصة على تعزيز وتسهيل نقل المعلومات والبيانات داخل المنشأة أو الجهات التي تتعامل معها عن طريق تمكينها من مشاركة الملفات الخاصة والروابط بأمان وخصوصية، إضافة إلى تحديد مستوى الصلاحيات والتشفير، مع إمكانية التعديل عليها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات، الدكتور محمد بن فيصل الشيبي، أن "رؤية الشركة أن تصبح الشريك التقني المفضل لدى القطاع الحكومي، من خلال التزامنا بدعم الابتكار الوطني، وزيادة المحتوى المحلي، وذلك من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الحكومي من أجل بناء خدمات رقمية، تتسم بالاستدامة الذاتية، وتعزيز استخدامات البرمجيات مفتوحة المصدر داخل السعودية، وفقًا لرؤية السعودية 2030".

وتأتي مبادرة "وطن ما يوقف" ضمن التزام الشركة بالمساهمة في تعزيز الجهود الهادفة التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- لمحاصرة انتشار فيروس كورونا على الأصعدة كافة، منها العمل خارج مقر العمل، وكجزء من مسؤوليتها في تمكين وتعزيز العمل عن بُعد، بوصفها شركة وطنية تقنية.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
12:17 AM

"تمكين" تطلق مبادرة "مشاركة الملفات" للجهات الحكومية والخاصة.. تعرَّف عليها

ضمن مبادرتها الوطنية "وطن ما يوقف"

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عمر السبيعي - الرياض
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أعلنت شركة تمكين للتقنيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إتاحة ثاني منتجاتها، الذي يسهّل عملية العمل عن بُعد، وجعله ميسرًا على جميع القطاعات، وهو "منصة مشاركة الملفات"، وذلك ضمن مبادرتها الوطنية "وطن ما يوقف"، التي تهدف إلى تزويد الجهات الحكومية والخاصة بأكبر عدد من منتجاتها التي تسهم في تعزيز الإنتاجية، ودعم استمرارية الأعمال، بصفة مجانية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد إطلاق منتج الحضور الذكي.

وقالت الشركة: إن منصة مشاركة الملفات هي منصة مفتوحة المصدر، تعتمد الحلول السحابية لضمان تخزين المعلومات، ومشاركتها بأمان، بدءًا من مستوى أعضاء الفريق الواحد، وصولاً لمستوى الجهة الحكومية والمنشأة كاملة، مع الحفاظ على البيانات داخل السعودية. كما تعمل المنصة على تعزيز وتسهيل نقل المعلومات والبيانات داخل المنشأة أو الجهات التي تتعامل معها عن طريق تمكينها من مشاركة الملفات الخاصة والروابط بأمان وخصوصية، إضافة إلى تحديد مستوى الصلاحيات والتشفير، مع إمكانية التعديل عليها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات، الدكتور محمد بن فيصل الشيبي، أن "رؤية الشركة أن تصبح الشريك التقني المفضل لدى القطاع الحكومي، من خلال التزامنا بدعم الابتكار الوطني، وزيادة المحتوى المحلي، وذلك من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الحكومي من أجل بناء خدمات رقمية، تتسم بالاستدامة الذاتية، وتعزيز استخدامات البرمجيات مفتوحة المصدر داخل السعودية، وفقًا لرؤية السعودية 2030".

وتأتي مبادرة "وطن ما يوقف" ضمن التزام الشركة بالمساهمة في تعزيز الجهود الهادفة التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- لمحاصرة انتشار فيروس كورونا على الأصعدة كافة، منها العمل خارج مقر العمل، وكجزء من مسؤوليتها في تمكين وتعزيز العمل عن بُعد، بوصفها شركة وطنية تقنية.

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