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هيئة النقل تعلن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام على سيارات الأجرة

كمرحلة أولى ثم سيتم التوسع به ليشمل الحافلات والشاحنات.. للتأكد من نظامية المركبات

أعلنت الهيئة العامة للنقل، قرب انطلاق خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، وذلك للتحقق من نظامية مركبات الأجرة وعمرها التشغيلي والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلية.

وسيتيح الرصد الآلي التحقق من نظامية المركبات وعمرها التشغيلي، والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلياً، والاشتراطات النظامية واشتراطات السلامة والوصول آلياً إلى البيانات المطلوبة، مما يمكّن استمرارية خدمة النقل وحركة السير دون تعطيل.

وكمرحلة أولى سيتم تطبيق هذا المشروع على سيارات الأجرة، ومن ثم سيتم التوسع به ليشمل الحافلات والشاحنات، وذلك ابتداء من 5 ديسمبر 2021 الموافق 1 جمادى الأولى 1443.

ويهدف المشروع إلى: التأكد من نظامية المركبات العاملة في قطاع النقل، الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية، التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي سيتم رصدها في المرحلة الأولى ستشمل: تشغيل السيارة أو ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية، عدم الحصول على بطاقة تشغيل للسيارة أو السائق، العمل في النشاط ببطاقة تشغيل ملغية.
هيئة النقل: 5 ديسمبر موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام على مركبات الأجرة.

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هيئة النقل تعلن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام على سيارات الأجرة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للنقل، قرب انطلاق خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، وذلك للتحقق من نظامية مركبات الأجرة وعمرها التشغيلي والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلية.

وسيتيح الرصد الآلي التحقق من نظامية المركبات وعمرها التشغيلي، والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلياً، والاشتراطات النظامية واشتراطات السلامة والوصول آلياً إلى البيانات المطلوبة، مما يمكّن استمرارية خدمة النقل وحركة السير دون تعطيل.

وكمرحلة أولى سيتم تطبيق هذا المشروع على سيارات الأجرة، ومن ثم سيتم التوسع به ليشمل الحافلات والشاحنات، وذلك ابتداء من 5 ديسمبر 2021 الموافق 1 جمادى الأولى 1443.

ويهدف المشروع إلى: التأكد من نظامية المركبات العاملة في قطاع النقل، الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية، التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي سيتم رصدها في المرحلة الأولى ستشمل: تشغيل السيارة أو ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية، عدم الحصول على بطاقة تشغيل للسيارة أو السائق، العمل في النشاط ببطاقة تشغيل ملغية.
هيئة النقل: 5 ديسمبر موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام على مركبات الأجرة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
02:56 PM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
04:27 PM

هيئة النقل تعلن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام على سيارات الأجرة

كمرحلة أولى ثم سيتم التوسع به ليشمل الحافلات والشاحنات.. للتأكد من نظامية المركبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,018

أعلنت الهيئة العامة للنقل، قرب انطلاق خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، وذلك للتحقق من نظامية مركبات الأجرة وعمرها التشغيلي والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلية.

وسيتيح الرصد الآلي التحقق من نظامية المركبات وعمرها التشغيلي، والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلياً، والاشتراطات النظامية واشتراطات السلامة والوصول آلياً إلى البيانات المطلوبة، مما يمكّن استمرارية خدمة النقل وحركة السير دون تعطيل.

وكمرحلة أولى سيتم تطبيق هذا المشروع على سيارات الأجرة، ومن ثم سيتم التوسع به ليشمل الحافلات والشاحنات، وذلك ابتداء من 5 ديسمبر 2021 الموافق 1 جمادى الأولى 1443.

ويهدف المشروع إلى: التأكد من نظامية المركبات العاملة في قطاع النقل، الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية، التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي سيتم رصدها في المرحلة الأولى ستشمل: تشغيل السيارة أو ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية، عدم الحصول على بطاقة تشغيل للسيارة أو السائق، العمل في النشاط ببطاقة تشغيل ملغية.
هيئة النقل: 5 ديسمبر موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام على مركبات الأجرة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,096
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,961
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38 مليار ..

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