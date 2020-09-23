نحنُ الشمالُ بها الآثارُ والأثرُ

ويوافق اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 مرور 90 عامًا على توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز.

جادت قريحة الشاعر يزيد بن عبدالعزيز الغنيم بأبيات شعرية تصف جغرافية وتاريخ المملكة في ذكرى اليوم الوطني الـ90.

"الغنيم" في الذكرى الـ90: نحنُ الجبالُ شموخاً في عزائمِنا عيسى الحربي سبق 2020-09-23 جادت قريحة الشاعر يزيد بن عبدالعزيز الغنيم بأبيات شعرية تصف جغرافية وتاريخ المملكة في ذكرى اليوم الوطني الـ90. ويوافق اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 مرور 90 عامًا على توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز. وجاءت القصيدة كالتالي: "تجري الرياحُ بما لا تشتهي السفنُ" نحنُ الرياحُ ونحنُ الموجُ والبحرُ نحنُ السفينةُ والأمواجُ ساكنةٌ نحنُ الأمانُ بفضلِ اللهِ لا ضررُ نحنُ الجبالُ شموخاً في عزائمِنا نحنُ الطيورُ بعالي الغيمِ تنتشرُ نحنُ المدائنُ والأبراجُ عاليةٌ نحنُ الصحارِي بها الوديانُ والشجرُ نحنُ الوِثاقُ لمن يبقى على عهدٍ نحنُ السيوفُ ونحنُ المجدُ والنصرُ نحنُ الرياضُ ونحنُ نجدُ تحضنُها نحنُ الحجازُ بها الأطيافُ تعتمرُ نحنُ المدينةُ والأرواحُ تعشقُها نحنُ الشمالُ بها الآثارُ والأثرُ نحنُ الهِضابُ بها الأحساءُ جنتُها نحنُ الخليجُ بها الدمامُ والخُبرُ نحنُ الجنوبُ جبالُ الألبِ تعرفُنا نحنُ التلالُ ونحنُ السحبُ والمطرُ نحنُ العراقةُ والتاريخُ منبعُنا نحنُ الشموخُ بأرضِ العزِ نفتخرُ

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 05:32 PM

"الغنيم" في الذكرى الـ90: نحنُ الجبالُ شموخاً في عزائمِنا قريحته جادت بقصيدة في وصف جغرافية وتاريخ المملكة





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جادت قريحة الشاعر يزيد بن عبدالعزيز الغنيم بأبيات شعرية تصف جغرافية وتاريخ المملكة في ذكرى اليوم الوطني الـ90.

ويوافق اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 مرور 90 عامًا على توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز.

وجاءت القصيدة كالتالي:

"تجري الرياحُ بما لا تشتهي السفنُ"

نحنُ الرياحُ ونحنُ الموجُ والبحرُ

نحنُ السفينةُ والأمواجُ ساكنةٌ

نحنُ الأمانُ بفضلِ اللهِ لا ضررُ

نحنُ الجبالُ شموخاً في عزائمِنا

نحنُ الطيورُ بعالي الغيمِ تنتشرُ

نحنُ المدائنُ والأبراجُ عاليةٌ

نحنُ الصحارِي بها الوديانُ والشجرُ

نحنُ الوِثاقُ لمن يبقى على عهدٍ

نحنُ السيوفُ ونحنُ المجدُ والنصرُ

نحنُ الرياضُ ونحنُ نجدُ تحضنُها

نحنُ الحجازُ بها الأطيافُ تعتمرُ

نحنُ المدينةُ والأرواحُ تعشقُها

نحنُ الشمالُ بها الآثارُ والأثرُ

نحنُ الهِضابُ بها الأحساءُ جنتُها

نحنُ الخليجُ بها الدمامُ والخُبرُ

نحنُ الجنوبُ جبالُ الألبِ تعرفُنا

نحنُ التلالُ ونحنُ السحبُ والمطرُ

نحنُ العراقةُ والتاريخُ منبعُنا

نحنُ الشموخُ بأرضِ العزِ نفتخرُ