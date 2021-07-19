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شاهد.. ٨٥٠ كيلو لخيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة

تأتي من إيطاليا بدرجة جودة فائقة A5 والسماكة 3 ملم

تُكسى الكعبة المشرفة برداء جديد كل عام، منسوج بخيوط من الحرير مبطن بالقطن ومزين بنقوش ذهبية؛ فهل تسأل أحدًا من أين تأتي هذه الخيوط وما عدد مراحل الاختبارات التي يمر بها الخيط الواحد؟

تأتي خيوط حرير كسوة الكعبة المشرفة من إيطاليا بدرجة جودة فائقة (A5)، وسماكة 3 ملم؛ حيث تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة، واستطالة ومرونة كبيرة، وتزن خيوط الحرير بكسوة الكعبة المشرفة 850 كيلو تقريبًا.

ويمر خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها: (قوة شد الخيط، واختبار عدد البرم، واختبار قوة شد الاستطالة لأسلاك المعادن (ذهب- فضة)، واختبار السماكة، واختبار مقاومة الاحتكاك، واختبار الصباغة، واختبار مطابقة الألوان، واختبار السماكة الرقمي، واختبار مقاومة الغسيل، واختبار تقطير المياه).

ويشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ وذلك في سبيل ضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة التي تُقدر تكلفة إنتاجها بقرابة (20) مليون ريال سعودي؛ مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ، ويشرف عليه أكثر من (200) صانع من ذوي الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية والعملية، جنّدتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة، ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب؛ بل والأعلى جودة كذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ٨٥٠ كيلو لخيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة
سبق

تُكسى الكعبة المشرفة برداء جديد كل عام، منسوج بخيوط من الحرير مبطن بالقطن ومزين بنقوش ذهبية؛ فهل تسأل أحدًا من أين تأتي هذه الخيوط وما عدد مراحل الاختبارات التي يمر بها الخيط الواحد؟

تأتي خيوط حرير كسوة الكعبة المشرفة من إيطاليا بدرجة جودة فائقة (A5)، وسماكة 3 ملم؛ حيث تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة، واستطالة ومرونة كبيرة، وتزن خيوط الحرير بكسوة الكعبة المشرفة 850 كيلو تقريبًا.

ويمر خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها: (قوة شد الخيط، واختبار عدد البرم، واختبار قوة شد الاستطالة لأسلاك المعادن (ذهب- فضة)، واختبار السماكة، واختبار مقاومة الاحتكاك، واختبار الصباغة، واختبار مطابقة الألوان، واختبار السماكة الرقمي، واختبار مقاومة الغسيل، واختبار تقطير المياه).

ويشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ وذلك في سبيل ضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة التي تُقدر تكلفة إنتاجها بقرابة (20) مليون ريال سعودي؛ مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ، ويشرف عليه أكثر من (200) صانع من ذوي الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية والعملية، جنّدتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة، ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب؛ بل والأعلى جودة كذلك.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
08:33 AM

شاهد.. ٨٥٠ كيلو لخيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة

تأتي من إيطاليا بدرجة جودة فائقة A5 والسماكة 3 ملم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُكسى الكعبة المشرفة برداء جديد كل عام، منسوج بخيوط من الحرير مبطن بالقطن ومزين بنقوش ذهبية؛ فهل تسأل أحدًا من أين تأتي هذه الخيوط وما عدد مراحل الاختبارات التي يمر بها الخيط الواحد؟

تأتي خيوط حرير كسوة الكعبة المشرفة من إيطاليا بدرجة جودة فائقة (A5)، وسماكة 3 ملم؛ حيث تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة، واستطالة ومرونة كبيرة، وتزن خيوط الحرير بكسوة الكعبة المشرفة 850 كيلو تقريبًا.

ويمر خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها: (قوة شد الخيط، واختبار عدد البرم، واختبار قوة شد الاستطالة لأسلاك المعادن (ذهب- فضة)، واختبار السماكة، واختبار مقاومة الاحتكاك، واختبار الصباغة، واختبار مطابقة الألوان، واختبار السماكة الرقمي، واختبار مقاومة الغسيل، واختبار تقطير المياه).

ويشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ وذلك في سبيل ضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة التي تُقدر تكلفة إنتاجها بقرابة (20) مليون ريال سعودي؛ مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ، ويشرف عليه أكثر من (200) صانع من ذوي الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية والعملية، جنّدتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة، ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب؛ بل والأعلى جودة كذلك.

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