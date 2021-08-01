أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، عقدين لنظافة مجزرتي المعيصم رقم 2 و3 بمبلغ 1.597.763 ريالاً ولمدة 30 يوماً من تاريخ استلام الموقعين. ويتضمن العقدان مختلف نواحي الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة وحفر وتطهير مخلفات الذبح بالمشاعر المقدسة؛ وذلك حرصاً على إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة، بعد نجاح أعمال موسم الحج لعام 1442هـ. وأكَّدت الأمانة أنها وضعت كافة الترتيبات الكفيلة بأداء الوحدات والمجازر على أكمل وجه وإبرام عقود صيانتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية، اضافةً إلى مشاريع نظافتها عقب الموسم وإزالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الإصحاح البيئي.

بـ1.5 مليون ولمدة 30 يومًا.. عقدان لنظافة مجرزتي المعيصم بمكة عبدالرزاق البجالي سبق 2021-08-01 أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، عقدين لنظافة مجزرتي المعيصم رقم 2 و3 بمبلغ 1.597.763 ريالاً ولمدة 30 يوماً من تاريخ استلام الموقعين.



ويتضمن العقدان مختلف نواحي الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة وحفر وتطهير مخلفات الذبح بالمشاعر المقدسة؛ وذلك حرصاً على إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة، بعد نجاح أعمال موسم الحج لعام 1442هـ.



وأكَّدت الأمانة أنها وضعت كافة الترتيبات الكفيلة بأداء الوحدات والمجازر على أكمل وجه وإبرام عقود صيانتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية، اضافةً إلى مشاريع نظافتها عقب الموسم وإزالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الإصحاح البيئي.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 02:09 PM

بـ1.5 مليون ولمدة 30 يومًا.. عقدان لنظافة مجرزتي المعيصم بمكة يتضمنان الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة و"حفر وتطهير مخلفات"





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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، عقدين لنظافة مجزرتي المعيصم رقم 2 و3 بمبلغ 1.597.763 ريالاً ولمدة 30 يوماً من تاريخ استلام الموقعين.



ويتضمن العقدان مختلف نواحي الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة وحفر وتطهير مخلفات الذبح بالمشاعر المقدسة؛ وذلك حرصاً على إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة، بعد نجاح أعمال موسم الحج لعام 1442هـ.



وأكَّدت الأمانة أنها وضعت كافة الترتيبات الكفيلة بأداء الوحدات والمجازر على أكمل وجه وإبرام عقود صيانتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية، اضافةً إلى مشاريع نظافتها عقب الموسم وإزالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الإصحاح البيئي.