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مخاض على متن طائرة عسكرية أمريكية.. أفغانية تلد طفلة أثناء رحلة الإجلاء

بينما بدأت تعاني قرر قائد الطائرة خفض الارتفاع مما ساعد على إنقاذ حياتها

وضعت سيدة أفغانية طفلة على متن طائرة إجلاء عسكرية أمريكية، عقب هبوطها مباشرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، يوم السبت؛ وفقًا لما أعلنته قيادة القوات الجوية الأمريكية.

ونشرت القيادة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، جاء فيها أن المخاض أتى السيدة الأفغانية خلال المرحلة الثانية من رحلة الإجلاء، بعيدًا عن بلادها.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، دخلت الأم المخاض خلال الرحلة، وبدأت تعاني من مضاعفات، وقرر قائد الطائرة خفض الارتفاع لزيادة ضغط الهواء في الطائرة؛ مما ساعد على استقرار حياة الأم وإنقاذها.

وعند الهبوط، وُلدت الطفلة في حجرة الشحن التابعة للطائرة.

وقالت القيادة: إن "الطفلة وأمها تم نقلهما إلى منشأة طبية قريبة، وهما بحالة جيدة".

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مخاض على متن طائرة عسكرية أمريكية.. أفغانية تلد طفلة أثناء رحلة الإجلاء
سبق

وضعت سيدة أفغانية طفلة على متن طائرة إجلاء عسكرية أمريكية، عقب هبوطها مباشرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، يوم السبت؛ وفقًا لما أعلنته قيادة القوات الجوية الأمريكية.

ونشرت القيادة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، جاء فيها أن المخاض أتى السيدة الأفغانية خلال المرحلة الثانية من رحلة الإجلاء، بعيدًا عن بلادها.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، دخلت الأم المخاض خلال الرحلة، وبدأت تعاني من مضاعفات، وقرر قائد الطائرة خفض الارتفاع لزيادة ضغط الهواء في الطائرة؛ مما ساعد على استقرار حياة الأم وإنقاذها.

وعند الهبوط، وُلدت الطفلة في حجرة الشحن التابعة للطائرة.

وقالت القيادة: إن "الطفلة وأمها تم نقلهما إلى منشأة طبية قريبة، وهما بحالة جيدة".

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
10:48 AM

مخاض على متن طائرة عسكرية أمريكية.. أفغانية تلد طفلة أثناء رحلة الإجلاء

بينما بدأت تعاني قرر قائد الطائرة خفض الارتفاع مما ساعد على إنقاذ حياتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وضعت سيدة أفغانية طفلة على متن طائرة إجلاء عسكرية أمريكية، عقب هبوطها مباشرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، يوم السبت؛ وفقًا لما أعلنته قيادة القوات الجوية الأمريكية.

ونشرت القيادة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، جاء فيها أن المخاض أتى السيدة الأفغانية خلال المرحلة الثانية من رحلة الإجلاء، بعيدًا عن بلادها.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، دخلت الأم المخاض خلال الرحلة، وبدأت تعاني من مضاعفات، وقرر قائد الطائرة خفض الارتفاع لزيادة ضغط الهواء في الطائرة؛ مما ساعد على استقرار حياة الأم وإنقاذها.

وعند الهبوط، وُلدت الطفلة في حجرة الشحن التابعة للطائرة.

وقالت القيادة: إن "الطفلة وأمها تم نقلهما إلى منشأة طبية قريبة، وهما بحالة جيدة".

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