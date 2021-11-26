النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تحقق المركز الأول بين الوزارات في قياس التحول الرقمي الحكومي

واصلت تنفيذ خطط طموحة ومبتكرة لتطوير النظام الصحي في المملكة

حققت وزارة الصحة المركز الأول بين الوزارات في قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع، ويأتي هذا التميز لوزارة الصحة حيث واصلت تنفيذ خطط طموحة ومبتكرة لتطوير النظام الصحي في المملكة، شملت بناء خطة التحول الصحي في مختلف محاورها وتصميم برامج حوكمة وتمويل وتقديم الخدمات الصحية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، حيث تعتبر الصحة الرقمية شريكاً محورياً للتحول في القطاع الصحي.

وحرصت "الصحة" على رفع نسبة الوعي بالتحول الرقمي، ونجحت في الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات تكاملية.

وقامت الوزارة بالتوسع في توظيف تطبيقات الهواتف الذكية والتقنيات الناشئة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول للخدمات الصحية بطريقة مبتكرة، وكان لتطبيق صحتي دور كبير في بناء قناة مبتكرة للتواصل مع المستفيدين وتقديم خدمات العيادات الافتراضية والاستشارات الطبية عن بعد، وخدمات حجز اللقاحات والفحوصات الخاصة بجائحة كورونا، إضافة إلى تفعيل نظام الوصفة الطبية الإلكترونية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وبناء سجل التطعيمات الوطني الرقمي.

وواصلت "الصحة" الالتزام الكلي بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالتحول الرقمي وتحقيق مستوى متقدم لنضج الخدمات الرقمية، إضافةً إلى تطبيق البنية المؤسسية التي تعد أداة للتحول الرقمي، ليس هذا فحسب؛ بل تقدمت الوزارة في تطبيق تجربة المستفيد ووضع حلول رقمية لقياس رضا المستفيد والتحسين المستمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تحقق المركز الأول بين الوزارات في قياس التحول الرقمي الحكومي
سبق

حققت وزارة الصحة المركز الأول بين الوزارات في قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع، ويأتي هذا التميز لوزارة الصحة حيث واصلت تنفيذ خطط طموحة ومبتكرة لتطوير النظام الصحي في المملكة، شملت بناء خطة التحول الصحي في مختلف محاورها وتصميم برامج حوكمة وتمويل وتقديم الخدمات الصحية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، حيث تعتبر الصحة الرقمية شريكاً محورياً للتحول في القطاع الصحي.

وحرصت "الصحة" على رفع نسبة الوعي بالتحول الرقمي، ونجحت في الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات تكاملية.

وقامت الوزارة بالتوسع في توظيف تطبيقات الهواتف الذكية والتقنيات الناشئة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول للخدمات الصحية بطريقة مبتكرة، وكان لتطبيق صحتي دور كبير في بناء قناة مبتكرة للتواصل مع المستفيدين وتقديم خدمات العيادات الافتراضية والاستشارات الطبية عن بعد، وخدمات حجز اللقاحات والفحوصات الخاصة بجائحة كورونا، إضافة إلى تفعيل نظام الوصفة الطبية الإلكترونية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وبناء سجل التطعيمات الوطني الرقمي.

وواصلت "الصحة" الالتزام الكلي بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالتحول الرقمي وتحقيق مستوى متقدم لنضج الخدمات الرقمية، إضافةً إلى تطبيق البنية المؤسسية التي تعد أداة للتحول الرقمي، ليس هذا فحسب؛ بل تقدمت الوزارة في تطبيق تجربة المستفيد ووضع حلول رقمية لقياس رضا المستفيد والتحسين المستمر.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
01:52 PM

"الصحة" تحقق المركز الأول بين الوزارات في قياس التحول الرقمي الحكومي

واصلت تنفيذ خطط طموحة ومبتكرة لتطوير النظام الصحي في المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
316

حققت وزارة الصحة المركز الأول بين الوزارات في قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع، ويأتي هذا التميز لوزارة الصحة حيث واصلت تنفيذ خطط طموحة ومبتكرة لتطوير النظام الصحي في المملكة، شملت بناء خطة التحول الصحي في مختلف محاورها وتصميم برامج حوكمة وتمويل وتقديم الخدمات الصحية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، حيث تعتبر الصحة الرقمية شريكاً محورياً للتحول في القطاع الصحي.

وحرصت "الصحة" على رفع نسبة الوعي بالتحول الرقمي، ونجحت في الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات تكاملية.

وقامت الوزارة بالتوسع في توظيف تطبيقات الهواتف الذكية والتقنيات الناشئة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول للخدمات الصحية بطريقة مبتكرة، وكان لتطبيق صحتي دور كبير في بناء قناة مبتكرة للتواصل مع المستفيدين وتقديم خدمات العيادات الافتراضية والاستشارات الطبية عن بعد، وخدمات حجز اللقاحات والفحوصات الخاصة بجائحة كورونا، إضافة إلى تفعيل نظام الوصفة الطبية الإلكترونية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وبناء سجل التطعيمات الوطني الرقمي.

وواصلت "الصحة" الالتزام الكلي بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالتحول الرقمي وتحقيق مستوى متقدم لنضج الخدمات الرقمية، إضافةً إلى تطبيق البنية المؤسسية التي تعد أداة للتحول الرقمي، ليس هذا فحسب؛ بل تقدمت الوزارة في تطبيق تجربة المستفيد ووضع حلول رقمية لقياس رضا المستفيد والتحسين المستمر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,859
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,363
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,284

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة