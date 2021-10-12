"آل مسعود" لرتبة عميد ركن بالقوات البرية

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد الركن ملحم بن شنار بن ملحم آل مسعود أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية إلى رتبة عميد ركن.
وقد تلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة متمنين له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد الركن ملحم بن شنار بن ملحم آل مسعود أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية إلى رتبة عميد ركن.
وقد تلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة متمنين له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد الركن ملحم بن شنار بن ملحم آل مسعود أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية إلى رتبة عميد ركن.
وقد تلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة متمنين له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد الركن ملحم بن شنار بن ملحم آل مسعود أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية إلى رتبة عميد ركن.
وقد تلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة متمنين له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.