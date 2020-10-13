هل يرحل "نور الدين امرابط" عن "النصر" ؟ .. العضو الذهبي يجيب

نفى عضو الشرف الذهبي بنادي النصر ، عبد العزيز بغلف حقيقة ما تردد عن رحيل كل من المغربي نور الدين امرابط واللاعب أيمن يحيى .

وقال بغلف في تغريدة على حسابه بتويتر :"حسب ما تم إفادتي به من قبل المشرف العام.. فإنه لا صحة لما يتردد من شائعات .. بخصوص مرابط وأيمن يحيى أو أي تعاقدات خارجية أو داخلية حالياً."

‏وأضاف :" لذا ندعم نادينا المدجج بالنجوم ..ولا نعطي أحداً فرصة للتشويش علينا .. ما شاء الله 12 نجماً جديداً بالنادي .. وموسم فرح وبطولات بإذن الله."





ويملك النصر حالياً 8 لاعبين أجانب بعد التعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي كيم سوو والأرجنتيني بيتي مارتينيز وسيكون على النادي التخلص من أحد محترفيه .