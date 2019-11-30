النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في الذكرى الخامسة للبيعة.. حراك متسارع يقود التعليم نحو التغيير

"آل الشيخ": القيادة تولي التعليم كل الاهتمام.. وهذه أبرز ملامح التطوير

أكّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين تأتي معها صور الصدق والولاء لقائد عظيم، أرسى دعائم حكمه على العدل والمساواة، وأنجز لوطنه وشعبه ما يتطلعون إليه من أمن واستقرار ورخاء، وما يطمحون إليه من مشاريع تنموية، ومبادرات نوعية، وفرص استثمارية واعدة لمستقبل أفضل.

وقال "آل الشيخ": المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، تواصل حضورها المميز وفق رؤية المملكة 2030 في حصد الكثير من المنجزات، وتحقيق أرقام غير مسبوقة في مؤشرات الأداء العالمي على جميع المستويات.

وأضاف: التعليم في المملكة يحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لبناء إنسان المستقبل، واستثمار إمكاناته لتنمية وطنه، والمشاركة في تطويره، ووجود التعليم في أولوية جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة 2020 دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي المهم.

وأردف: وزارة التعليم تعمل وفق رؤية وطنية طموحة لإنجاز أكثر من 54 مبادرة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإن أبرز تلك المبادرات تتعلق بتنمية القدرات البشرية، والسعي الدؤوب إلى تجويد مخرجات التعليم العام والجامعي بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، وتطوير برامج الابتعاث، والتدريب التقني والمهني، ودعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات، وتعزيز فرص الاستثمار في التعليم الأهلي، إلى جانب العمل على برامج التحول الرقمي، والتعاون الدولي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتمكين المرأة في المناصب القيادية.

وأكد وزير التعليم أن الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين شهد فيها التعليم حراكاً متسارعاً نحو التطوير والتغيير.

وتابع: أبرز ملامح ذلك التطوير تتمثّل في إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة في زمن قياسي، وصدور نظام الجامعات، والموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وإعلان اللائحة الجديدة للمعلمين، وإقرار مدارس الطفولة المبكرة، وتغيير المناهج، وتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب، والاهتمام بالاختبارات الدولية والتحصيلية، وإطلاق برنامج سفير 2، وتعزيز مكانة المعلم وتدريبه.

وزير التعليم الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في الذكرى الخامسة للبيعة.. حراك متسارع يقود التعليم نحو التغيير
سبق

أكّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين تأتي معها صور الصدق والولاء لقائد عظيم، أرسى دعائم حكمه على العدل والمساواة، وأنجز لوطنه وشعبه ما يتطلعون إليه من أمن واستقرار ورخاء، وما يطمحون إليه من مشاريع تنموية، ومبادرات نوعية، وفرص استثمارية واعدة لمستقبل أفضل.

وقال "آل الشيخ": المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، تواصل حضورها المميز وفق رؤية المملكة 2030 في حصد الكثير من المنجزات، وتحقيق أرقام غير مسبوقة في مؤشرات الأداء العالمي على جميع المستويات.

وأضاف: التعليم في المملكة يحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لبناء إنسان المستقبل، واستثمار إمكاناته لتنمية وطنه، والمشاركة في تطويره، ووجود التعليم في أولوية جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة 2020 دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي المهم.

وأردف: وزارة التعليم تعمل وفق رؤية وطنية طموحة لإنجاز أكثر من 54 مبادرة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإن أبرز تلك المبادرات تتعلق بتنمية القدرات البشرية، والسعي الدؤوب إلى تجويد مخرجات التعليم العام والجامعي بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، وتطوير برامج الابتعاث، والتدريب التقني والمهني، ودعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات، وتعزيز فرص الاستثمار في التعليم الأهلي، إلى جانب العمل على برامج التحول الرقمي، والتعاون الدولي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتمكين المرأة في المناصب القيادية.

وأكد وزير التعليم أن الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين شهد فيها التعليم حراكاً متسارعاً نحو التطوير والتغيير.

وتابع: أبرز ملامح ذلك التطوير تتمثّل في إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة في زمن قياسي، وصدور نظام الجامعات، والموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وإعلان اللائحة الجديدة للمعلمين، وإقرار مدارس الطفولة المبكرة، وتغيير المناهج، وتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب، والاهتمام بالاختبارات الدولية والتحصيلية، وإطلاق برنامج سفير 2، وتعزيز مكانة المعلم وتدريبه.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
12:27 PM

في الذكرى الخامسة للبيعة.. حراك متسارع يقود التعليم نحو التغيير

"آل الشيخ": القيادة تولي التعليم كل الاهتمام.. وهذه أبرز ملامح التطوير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,023

أكّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين تأتي معها صور الصدق والولاء لقائد عظيم، أرسى دعائم حكمه على العدل والمساواة، وأنجز لوطنه وشعبه ما يتطلعون إليه من أمن واستقرار ورخاء، وما يطمحون إليه من مشاريع تنموية، ومبادرات نوعية، وفرص استثمارية واعدة لمستقبل أفضل.

وقال "آل الشيخ": المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، تواصل حضورها المميز وفق رؤية المملكة 2030 في حصد الكثير من المنجزات، وتحقيق أرقام غير مسبوقة في مؤشرات الأداء العالمي على جميع المستويات.

وأضاف: التعليم في المملكة يحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لبناء إنسان المستقبل، واستثمار إمكاناته لتنمية وطنه، والمشاركة في تطويره، ووجود التعليم في أولوية جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة 2020 دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي المهم.

وأردف: وزارة التعليم تعمل وفق رؤية وطنية طموحة لإنجاز أكثر من 54 مبادرة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإن أبرز تلك المبادرات تتعلق بتنمية القدرات البشرية، والسعي الدؤوب إلى تجويد مخرجات التعليم العام والجامعي بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، وتطوير برامج الابتعاث، والتدريب التقني والمهني، ودعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات، وتعزيز فرص الاستثمار في التعليم الأهلي، إلى جانب العمل على برامج التحول الرقمي، والتعاون الدولي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتمكين المرأة في المناصب القيادية.

وأكد وزير التعليم أن الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين شهد فيها التعليم حراكاً متسارعاً نحو التطوير والتغيير.

وتابع: أبرز ملامح ذلك التطوير تتمثّل في إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة في زمن قياسي، وصدور نظام الجامعات، والموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وإعلان اللائحة الجديدة للمعلمين، وإقرار مدارس الطفولة المبكرة، وتغيير المناهج، وتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب، والاهتمام بالاختبارات الدولية والتحصيلية، وإطلاق برنامج سفير 2، وتعزيز مكانة المعلم وتدريبه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,283
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,747
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,119
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,462

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة