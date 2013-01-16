وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(9722) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(5224) مخالفة، والشرقية بـ(3719)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3575)، ومنطقة القصيم بـ (1926)، ومنطقة جازان بـ(1852)، ومنقطة حائل بـ(1353)، ومنطقة الجوف بـ(1243)، ومنطقة الباحة بـ(985)، ومنطقة عسير بـ(862)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(835)، ثم منطقة تبوك بـ(695)، ومنطقة نجران بـ(541).

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (32532) مخالفة، وذلك للمدة من 6/ 6/ 1443هـ حتى 12/ 6/ 1443هـ.

32532 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع والعدد الأعلى بهذه المنطقة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-16 بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (32532) مخالفة، وذلك للمدة من 6/ 6/ 1443هـ حتى 12/ 6/ 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(9722) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(5224) مخالفة، والشرقية بـ(3719)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3575)، ومنطقة القصيم بـ (1926)، ومنطقة جازان بـ(1852)، ومنقطة حائل بـ(1353)، ومنطقة الجوف بـ(1243)، ومنطقة الباحة بـ(985)، ومنطقة عسير بـ(862)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(835)، ثم منطقة تبوك بـ(695)، ومنطقة نجران بـ(541). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 04:03 PM

32532 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع والعدد الأعلى بهذه المنطقة "الداخلية" تشدد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام والتقيد بالتعليمات الوقائية





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بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (32532) مخالفة، وذلك للمدة من 6/ 6/ 1443هـ حتى 12/ 6/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(9722) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(5224) مخالفة، والشرقية بـ(3719)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3575)، ومنطقة القصيم بـ (1926)، ومنطقة جازان بـ(1852)، ومنقطة حائل بـ(1353)، ومنطقة الجوف بـ(1243)، ومنطقة الباحة بـ(985)، ومنطقة عسير بـ(862)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(835)، ثم منطقة تبوك بـ(695)، ومنطقة نجران بـ(541).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.