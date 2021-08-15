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بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية"

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، غداً الاثنين، مباراة ودية (مغلقة) أمام نظيره الدرعية، وذلك على أرض ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي بالرياض.

ويسعى المدير الفني للأزرق البرتغالي "جارديم " للوقوف على مستوى بقية اللاعبين الذين لم تتحْ لهم فرصة المشاركة أمام "الطائي" أمس في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح "الهلال" بهدف دون مقابل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية"
سبق

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، غداً الاثنين، مباراة ودية (مغلقة) أمام نظيره الدرعية، وذلك على أرض ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي بالرياض.

ويسعى المدير الفني للأزرق البرتغالي "جارديم " للوقوف على مستوى بقية اللاعبين الذين لم تتحْ لهم فرصة المشاركة أمام "الطائي" أمس في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح "الهلال" بهدف دون مقابل.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
05:31 PM

بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، غداً الاثنين، مباراة ودية (مغلقة) أمام نظيره الدرعية، وذلك على أرض ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي بالرياض.

ويسعى المدير الفني للأزرق البرتغالي "جارديم " للوقوف على مستوى بقية اللاعبين الذين لم تتحْ لهم فرصة المشاركة أمام "الطائي" أمس في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح "الهلال" بهدف دون مقابل.

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