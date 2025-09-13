نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير البحرين

بحثا خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.