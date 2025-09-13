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نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير البحرين

بحثا خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير البحرين
سبق

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
01:27 PM
اخر تعديل
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
03:04 PM

نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير البحرين

بحثا خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,440

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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