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بالصور.. سجون الشرقية تعايد النزلاء وتسمح لهم بالتواصل مع ذويهم

وسط إجراءات احترازية ووقائية

عايدت سجون المنطقة الشرقية نزلاء السجون بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ،وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا والحلويات على النزلاء ، وتبادل التهاني والتبريكات.

كما تم السماح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساء.

وتأتي هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في كافة المناسبات المختلفة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد.

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بالصور.. سجون الشرقية تعايد النزلاء وتسمح لهم بالتواصل مع ذويهم
سبق

عايدت سجون المنطقة الشرقية نزلاء السجون بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ،وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا والحلويات على النزلاء ، وتبادل التهاني والتبريكات.

كما تم السماح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساء.

وتأتي هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في كافة المناسبات المختلفة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
07:17 PM

بالصور.. سجون الشرقية تعايد النزلاء وتسمح لهم بالتواصل مع ذويهم

وسط إجراءات احترازية ووقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
1
1,158

عايدت سجون المنطقة الشرقية نزلاء السجون بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ،وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا والحلويات على النزلاء ، وتبادل التهاني والتبريكات.

كما تم السماح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساء.

وتأتي هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في كافة المناسبات المختلفة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد.

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